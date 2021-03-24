Самым доходным бизнесом стали ритуальные услуги

В 2020 году российский сектор услуг пережил беспрецедентное падение, однако два направления оказались в плюсе, такие данные содержатся в февральском выпуске «Мониторинга экономической ситуации» от Института Гайдара и РАНХиГС

Лидером стали ритуальные услуги, доходы в этом бизнесе выросли на 3,8%. Также доходы сумели нарастить предприниматели в сфере почтовых и курьерских услуг. Это направление выросло на 3,6%.

Остальные отрасли показали снижение. На 4% упали доходы в сфере коммунальных услуг, на 4,8% - в сфере жилищных услуг, телекоммуникационные услуги потеряли 5% доходов.

Больше всего от коронакризиса пострадали организаторы платных услуг в сфере культуры и досуга (53%). Доходы в туризме рухнули на 52%, транспорт недосчитался 39,1%, гостиничный бизнес – 35,1%, спортивные услуги – 32,6%.

Рост доходов в сфере ритуальных услуг объясняется высокой смертностью, которая в 2020 году, по данным Росстата, выросла на 18% и достигла 2,124 миллиона человек – рекордного показателя с 2005 года.