Солнцезащитные очки подорожают в России

Оптические, солнцезащитные и декоративные очки ждёт подорожание на 15%. Ретейлеры могут поднять цену на этот товар из-за исключения линз с нулевыми диоптриями из перечня товаров, освобождённых от уплаты НДС.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас декоративные очки, а также антифары, очки от компьютерного и солнечного излучения входят в перечень медицинских товаров. Но Минздрав уже обратился в российское правительство с инициативой исключить данную категорию из списка, пишут «Известия».

Дополнительные налоговые издержки и станут поводом поднять цену на товар, причём на весь его ассортимент. Такое мнение высказал изданию член координационного совета Оптической ассоциации РФ Вячеслав Валынкин.

С Валынкиным согласен член « Деловой России Максим Фёдоров , который отмечает, что линзы с диоптриями и без них производятся на одних и тех же линиях. И увеличение себестоимости одной группы товаров повлияет на весь ассортимент.