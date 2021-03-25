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В Европарламенте признали необходимость противостоять санкциям против "СП-2"

Российская Газетаиещё 8
10 часов назад
Депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ подготовила обращение к главе Еврокомиссии с призывом противостоять санкциям США в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Соответствующий запрос от ее имени был размещен на сайте Европарламента.
В Европарламенте признали необходимость противостоять санкциям против "СП-2"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
Матильда Андруэ обращает внимание на то, что действия американской администрации затрагивают все больше и больше европейских компаний. "В оборонном бюджете США на 2021 год ужесточаются санкции, введенные в 2019 и 2020 годах против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2", проекта, принадлежащего "Газпрому" и софинансируемого пятью европейскими компаниями", - отмечает она.
Евродепутат отмечает, что Вашингтон теперь пытается наказать не только тех, кто напрямую задействован в строительстве трубопровода, но и тех, кто участвует в работах косвенно. "Санкции теперь нацелены не только на фирмы, продающие, ссужающие или предоставляющие суда, используемые для прокладки трубопровода, но и на те, которые "позволяют" использовать эти суда. Более того, список судов, внесенных в черный список властями США, был расширен и теперь включает всех, кто прямо или косвенно участвует в "трубоукладочных работах". Хотя строительные работы почти закончены и должны были возобновиться для 120 европейских фирм, некоторые из них недавно уступили давлению и вышли из проекта", - подчеркнула Андруэ.
В заключительной части текста она обращается к руководству Еврокомиссии с просьбой "перейти от слов к делу" и начать защищать интересы Европы.
"В июле 2020 года вице-президент Комиссии, верховный представитель Европейского союза Жосепп Боррелль осудил одностороннее решение США ввести санкции "против европейских фирм и интересов". Сможет ли Комиссия выйти за рамки простой риторики и примет меры для противодействия этим экстерриториальным мерам, которые представляют собой нарушение международного права и прямое нападение на наши экономические интересы и национальные суверенитеты?" - заявила Матильда Андруэ.
Экономика,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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