В Европарламенте признали необходимость противостоять санкциям против "СП-2"

Евродепутат отмечает, что Вашингтон теперь пытается наказать не только тех, кто напрямую задействован в строительстве трубопровода, но и тех, кто участвует в работах косвенно. "Санкции теперь нацелены не только на фирмы, продающие, ссужающие или предоставляющие суда, используемые для прокладки трубопровода, но и на те, которые "позволяют" использовать эти суда. Более того, список судов, внесенных в черный список властями США, был расширен и теперь включает всех, кто прямо или косвенно участвует в "трубоукладочных работах". Хотя строительные работы почти закончены и должны были возобновиться для 120 европейских фирм, некоторые из них недавно уступили давлению и вышли из проекта", - подчеркнула Андруэ.