В Европарламенте признали необходимость противостоять санкциям против "СП-2"

Матильда Андруэ обращает внимание на то, что действия американской администрации затрагивают все больше и больше европейских компаний. "В оборонном бюджете США на 2021 год ужесточаются санкции, введенные в 2019 и 2020 годах против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2", проекта, принадлежащего "Газпрому"
и софинансируемого пятью европейскими компаниями", - отмечает она.
Евродепутат отмечает, что Вашингтон теперь пытается наказать не только тех, кто напрямую задействован в строительстве трубопровода, но и тех, кто участвует в работах косвенно. "Санкции теперь нацелены не только на фирмы, продающие, ссужающие или предоставляющие суда, используемые для прокладки трубопровода, но и на те, которые "позволяют" использовать эти суда. Более того, список судов, внесенных в черный список властями США, был расширен и теперь включает всех, кто прямо или косвенно участвует в "трубоукладочных работах". Хотя строительные работы почти закончены и должны были возобновиться для 120 европейских фирм, некоторые из них недавно уступили давлению и вышли из проекта", - подчеркнула Андруэ.