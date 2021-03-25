Китай может начать закупать крымский коньяк

В первой половине марта, как сообщал «Рамблер», делегация бизнесменов из Китая во главе с генеральным директором экспортно-импортной торговой компании «Кай Шэн» Чжао Каем посетила Крым. Она встретилась с представителями администрации Крыма, приняла участие в круглом столе «Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021» и посетила ряда предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства и курортные районы.