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Китай может начать закупать крымский коньяк

Артём Кульша
1 час назад
Завод «Коктебель» может начать поставки коньяка в Китай. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Китай может начать закупать крымский коньяк
Фото: ТАССТАСС
В первой половине марта, как сообщал «Рамблер», делегация бизнесменов из Китая во главе с генеральным директором экспортно-импортной торговой компании «Кай Шэн» Чжао Каем посетила Крым. Она встретилась с представителями администрации Крыма, приняла участие в круглом столе «Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021» и посетила ряда предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства и курортные районы.
Предприниматели назвали главной целью своего визита расширение сотрудничества с крымскими предприятиями. По итогам визита постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры о поставках пивной и безалкогольной продукции из Крыма в Китай.
В ходе визита в Крым китайцы общались с представителями «Коктебеля». В компании сообщили, что бизнесмены выразили заинтересованность в производстве коньяка по аутентичной технологии и обещали в ближайшее время вернуться для обсуждения потенциальных контрактов.
«Коньяк из Крыма может стать идеальным выбором для ценителей напитка из Китая. По климатическим условиям регионы очень близки, и, соответственно, близки вкусовые характеристики выпускаемого у нас напитка», — отметили там.
Экономика,Георгий Мурадов,
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