Подсолнечное масло приравняют к нефти

Правительство решило фактически приравнять подсолнечное масло к нефти и бороться с его подорожанием так же, как с ростом цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова

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По словам чиновника, с 1 сентября будет введена пошлина на экспорт подсолнечного масла. Еще раньше, с 1 июля, подобная мера начнет действовать в отношении семян подсолнечника — к этому сроку истечет действие нынешней пошлины.

«Семена, у нас состыкованы будут пошлины, действующая 30 июня заканчивается, поэтому новая будет с 1 июля и дальше. То есть у нас здесь рассинхронизации не будет. А по пошлине на подсолнечное масло — там 1 сентября, то есть ориентируемся на новый урожай», — отметил Решетников.

В настоящий момент в России действует пошлина на экспорт подсолнечника в размере 30 процентов, но не менее 165 евро за тонну. По словам Решетникова, с 1 июля она будет носить запретительный характер.

Пошлина на подсолнечное масло отсутствует. Ввести ее Минэкономразвития предлагало в конце прошлого года для стабилизации цен, однако тогда от такого шага решено было отказаться. С 1 сентября будет установлена фиксированная цена отсечения, 70 процентов от превышения которой будут взиматься в качестве пошлины при вывозе масла за рубеж.

В результате правительство в декабре заключило соглашение с производителями подсолнечного масла и сахара, а также с торговыми сетями об установлении фиксированных отпускных и розничных цен. Изначально оно действовало до 1 апреля, впоследствии было продлено до конца мая.

Подобный механизм действует в российской нефтяной отрасли. Экспортеры нефти и нефтепродуктов уплачивают экспортную пошлину. За счет этого формируется уровень цены (нетбэк), приемлемый для продавцов на внутреннем рынке. Повышение пошлины позволяет снизить его и тем самым сдержать рост цен на нефть и нефтепродукты внутри страны.