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Доля безналичных платежей в России выросла на 5% за год

RT на русском
1 час назад
Доля безналичных платежей за повседневные покупки в России выросла на 5% за год и составила 76%.
На 5% за год выросла доля безналичных платежей в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Скрепка».
Выяснилось, что 55% россиян используют для оплаты покупок в оффлайн-магазинах пластиковые карты, 21% — бесконтактные платежи, 24% — наличные средства.
Самыми активными пользователями бесконтактной оплаты признаны жители Ханты-Мансийского автономного округа (84%), Хабаровского края (83%), Челябинской области и Санкт-Петербурга (по 79%), Тюменской области и Москвы (по 78%).
В число самых «наличных» регионов попали Саратовская область (56%), Марий Эл (57%), Ставрополье (61%) и Краснодарский край (64%).
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН прокомментировал работу по созданию цифрового рубля.
Экономика,Анатолий Аксаков,Госдума,
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