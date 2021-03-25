На 5% за год выросла доля безналичных платежей в России

Доля безналичных платежей за повседневные покупки в России выросла на 5% за год и составила 76%.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Скрепка».

Выяснилось, что 55% россиян используют для оплаты покупок в оффлайн-магазинах пластиковые карты, 21% — бесконтактные платежи, 24% — наличные средства.

Самыми активными пользователями бесконтактной оплаты признаны жители Ханты-Мансийского автономного округа (84%), Хабаровского края (83%), Челябинской области и Санкт-Петербурга (по 79%), Тюменской области и Москвы (по 78%).