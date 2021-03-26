Американцы в еще больших объемах стали покупать российскую нефть и мазут для производства бензина. Поставки достигли максимума за десять лет, подсчитали в Минэнерго США. Как так получилось, что Вашингтон наращивает закупку нефти у одного из своих главных геополитических оппонентов?

Закупка российской нефти явно расходится с энергетической доктриной США, однако американцы продолжают ее покупать, причем с каждым годом все больше и больше. В прошлом году импорт нефти и нефтепродуктов из России в США достиг максимума с 2011 года, подсчитали в Минэнерго США. В среднем в 2020 году американцы покупали у России 538 тыс. баррелей в сутки. Как результат, Россия стала вторым по объемам поставок импортером нефти и нефтепродуктов в США, оттеснив Саудовскую Аравию на третью строчку (538 тыс. против 514 тыс. баррелей в сутки).

Первое, как всегда, удерживает соседняя Канада. Там американцы закупают 3,2 млн баррелей в сутки (минус 5,4% по сравнению с 2019 годом).

Американцы стали наращивать импорт российского сырья в 2019 году – в апреле того года показатель перешагнул отметку в 500 тыс. баррелей в сутки. В прошлом году объемы поставок в мае–июне упали из-за сильных ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Но уже в июле американцы вновь стали закупать выше 500 тыс. баррелей в сутки у России. В итоге за несколько лет доля российской нефти от общего импорта черного золота выросла с 0,5% до 7% в 2020 году.

Почему американцы покупают российскую нефть и нефтепродукты? Неужели больше не у кого? Оказывается, что действительно больше не у кого. Причем США сами загнали себя в эту геополитическую ловушку.

«Основная причина понятна. Трамп ввел жесткие санкции против Венесуэлы, и на американских НПЗ возник дефицит тяжелой нефти. Этим дефицитом и воспользовалась Россия. Рынок глобальный, трейдеры везут туда, где выгодно можно продать», – говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

В итоге сложилась парадоксальная ситуация как в экономическом, так и в политическом плане.

С одной стороны, США уже давно перестали быть крупным импортером нефти. Наоборот, они стали добывать собственную сланцевую легкую нефть и смогли стать крупным производителем нефти в мире и ее экспортером. С другой – они продолжают зависеть от импорта тяжелой нефти, которая есть у политического оппонента – России.

«Это связано с экономикой нефтеперерабатывающих заводов США, у которых маржа выше при переработке тяжелой нефти. Так построена независимая переработка нефти в Соединенных Штатах», – поясняет Симонов. Собственную легкую нефть американцам выгодней везти на экспорт, а на своих НПЗ перерабатывать чужую тяжелую нефть.

Любопытно, что Россия продает США в основном не сырую нефть, а мазут. Американские НПЗ подмешивают российский мазут к легким сортам нефти для доведения до параметров, подходящих для переработки на заводах, которые были построены еще до сланцевого бума в США.

«Мазута в таких объемах действительно ни у кого нет, потому что это весьма специфическое малокачественное топливо. Нефтепереработка у нас, к сожалению, до конца не модернизирована, и у нас такой продукт есть. Но опять же – если бы у нас не было мазута, мы бы, как Венесуэла, поставляли туда сырую вязкую нефть. Важно, что у нас было и есть конкурентное предложение для США», – говорит Симонов. По тяжелым сортам нефти альтернативы у США не было, потому что они сами убрали и Венесуэлу, и Иран.

Экономика поставок российского мазута для США, скорее всего, выгодна, иначе его никто бы не покупал. «На фоне ослабления рубля российская нефть становится гораздо выгоднее других стран-производителей», – замечает Артем Деев , руководитель аналитического департамента AMarkets.

В прошлом году крупнейшим импортером российской нефти в США была компания Valero, которая купила почти 55 млн баррелей, за ней идет компания Exxon с почти 50 млн баррелей. По данным таможни, на долю этих компаний в совокупности приходилось почти 50% от общего импорта российской нефти в США.

Любопытно наблюдать, как Соединенные Штаты политически пытаются обыграть эту необычную историю. « Демократическая партия все валит сейчас на Трампа: «Посмотрите до чего он довел Америку – русские, оказывается, поставляют нефть США из-за этого деятеля». Сам Трамп еще в январе говорил, что сейчас Байден придет со своей «зеленой» программой, обвалит американскую сланцевую нефть, и русские захватят американский рынок своей нефтью», – говорит Константин Симонов.

Хотя, по его мнению, обвинять Трампа сложно. Его задача была продвинуть американскую нефть на экспортные рынки, и он успешно ее выполнил, убрав конкурентов – Венесуэлу и Иран. «В целом американская нефть от этого только выиграла. Но возник вот такой политический прикол», – добавляет эксперт.

Любопытно, что буквально на прошлой неделе стало известно о первых поставках в США российской легкой нефти марки ESPO в объеме более 3 млн баррелей. Симонов уверен, что это какая-то разовая история. Потому что США нет никакого смысла покупать у России легкую нефть, когда у них есть своя такая же.

Возможно, такая сделка была совершена из-за низкой ставки фрахта и низкого спроса на марку нефти со стороны китайских независимых переработчиков, отчасти из-за роста поставок дешевой иранской нефти, полагают аналитики Reuters. Российская ESPO, как правило, ориентирована на Китай и пользуется популярностью среди независимых нефтепереработчиков в провинции Шаньдун. Эти НПЗ географически расположены относительно близко от добычи – на доставку требуется всего три-четыре дня.

Что касается Саудовской Аравии, то она в последние годы все больший акцент делает на более премиальный азиатский регион. В прошлом году она стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Между саудитами и россиянами происходит ожесточенная битва за китайский рынок.