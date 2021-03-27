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Из-за информационного сбоя российско-литовскую границу не могут пройти 270 грузовиков

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
1 час назад
В Калининградской области на пункте пропуска из-за сбоя в работе информационных систем Литвы скопилась очередь из 270 грузовиков, сообщили в пресс-службе региональной таможни.
Сотни грузовиков застряли на российско-литовской границе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Пропуск машин на литовской стороне оформляется в ручном режиме. Очередь на выезд из РФ [в Калининградской области] составляет 270 автомобилей», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что очередь будет только увеличиваться до нормализации работы систем на литовской стороне.
За сутки на выезд из Литвы в Калининградскую область оформили 157 машин, с российской стороны пункт пропуска работает в обычном режиме. На выезд в Литву оформили 111 машин, в таможне отметили, что это почти вдвое меньше, чем обычно.
В декабре перед пунктами пропуска с Китаем в Приморье скопилось свыше 260 грузовиков после того, как китайская сторона остановила пропуск транспорта через госграницу с Россией.
Экономика,ИТАР-ТАСС,
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