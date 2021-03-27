Сотни грузовиков застряли на российско-литовской границе

«Пропуск машин на литовской стороне оформляется в ручном режиме. Очередь на выезд из РФ [в Калининградской области] составляет 270 автомобилей», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что очередь будет только увеличиваться до нормализации работы систем на литовской стороне.
За сутки на выезд из Литвы в Калининградскую область оформили 157 машин, с российской стороны пункт пропуска работает в обычном режиме. На выезд в Литву оформили 111 машин, в таможне отметили, что это почти вдвое меньше, чем обычно.