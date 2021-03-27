280 судов скопились в районе прохода через Суэцкий канал

Не менее 276 судов находятся в зоне Суэцкого канала и ждут возможности пройти через него, такая очередь возникла из-за контейнеровоза Ever Given, который сел на мель и перекрыл движение, сообщает компания Leth Agencies, которая предоставляет транзитные услуги на канале.

Фото: © Пресс-служба Суэцкого канала © Пресс-служба Суэцкого канала

По последним данным компании, 127 судов находятся в порту города Суэц, 107 судов находятся в районе Порт-Саида, 42 – у Большого Горького озера.

Также отмечается, что, по данным египетских СМИ, специалисты смогли освободить винт и руль контейнеровоза, судно немного сдвинулось с места.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что снятие с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале может произойти в субботу, так как попытки освободить судно значительно продвинулись вечером в пятницу.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в среду сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных в мире морских торговых путей, заблокировав ход уже более 100 судов.