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В МИД РФ призвали развивать Севморпуть в связи со случаем в Суэцком канале

News.ru
27 минут назад
Старшее должностное лицо Арктического совета от России, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил, что блокировка Суэцкого канала показала необходимость развития Северного морского пути (СМП).
Россия предложила альтернативу Суэцкому каналу
Фото: ReutersReuters
Дипломат в беседе с ТАСС отметил, что востребованность СМП будет расти. Он подчеркнул, что альтернативы этому маршруту в условиях прекращения работы одной из главных мировых транспортных артерий нет.
Необходимо думать о том, как обеспечить эффективное управление транспортными рисками и развивать альтернативные Суэцкому каналу маршруты, прежде всего, Северный морской путь, необходимость дальнейшего развития которого и высветил инцидент в Суэцком канале. Соответственно, востребованность СМП будет расти как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, — сказал Корчунов.
Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.
Ранее NEWS.ru писал, что из-за ситуации в Суэцком канале ряд кораблей вынужденно меняет курс и идёт в обход Африки. Суда прокладывают маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на юге континента.
Экономика,МИД,ИТАР-ТАСС,
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