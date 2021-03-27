Крым предъявит Украине триллионный счет за блокады

В том числе, по его словам, в перспективе возможен еще один иск, связанный с планомерным уничтожением инфраструктуры полуострова в составе Украины. Ранее сообщалось, что Крымские власти намерены обратиться в ООН
из-за организации Украиной водной блокады полуострова. По словам постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова, в республике не намерены просить воду "у украинских националистов" и решат вопрос опреснения своими силами. Из-за этого, по мнению Мурадова, радость организаторов блокады скоро сменится на зависть.