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Крым предъявит Украине несколько исков

Газета.Ruиещё 9
1 час назад
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым подготовит несколько исков к Украине, в том числе по транспортной и энергетической блокадам полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости".
Крым предъявит Украине триллионный счет за блокады
Фото: EPAEPA
"Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции, с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски", - сказал Константинов.
По словам Константинова, ущерб, нанесенный Крыму, исчисляется триллионами.
"Международная общественность должна обратить внимание на попытку Киева устроить геноцид в Крыму и дать этому жесткую оценку. Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит", - сказал он.
В том числе, по его словам, в перспективе возможен еще один иск, связанный с планомерным уничтожением инфраструктуры полуострова в составе Украины. Ранее сообщалось, что Крымские власти намерены обратиться в ООН из-за организации Украиной водной блокады полуострова. По словам постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова, в республике не намерены просить воду "у украинских националистов" и решат вопрос опреснения своими силами. Из-за этого, по мнению Мурадова, радость организаторов блокады скоро сменится на зависть.
Экономика,Владимир Константинов,Газпром,ООН,
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