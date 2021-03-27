Блокада Суэцкого канала может привести к дефициту кофе

Экономисты заявили, что любителям кофе угрожает дефицит любимого напитка из-за блокады Суэцкого канала. Её невольно устроил контейнеровоз, севший на мель. На освобождение прохода могут потребоваться недели. Мировая экономика теряет 9,6 млн долларов в день, подсчитал Bloomberg

На этой неделе огромный контейнеровоз застрял в Суэцком канале, заблокировав транзит в обоих направлениях. Сейчас около 185 судов ожидают перехода через водный путь.

«Подсчеты показывают, что блокада морских перевозок ежедневно наносит ущерб на сумму около 9,6 млрд долларов. Цифра основана на оценке Lloyd’s List, согласно которой движение судов в западном направлении стоит около 5,1 миллиарда долларов в день, а движение в восточном направлении - примерно в 4,5 миллиарда долларов»,- пишет агентство.

Серьезные проблемы испытывают перевозчики нефти, сжиженного газа и других грузов. В частности, оказалось, что из-за суэцкого коллапса по каналу не могут пройти грузовые корабли с робустой. Это грозит производству растворимого кофе. Данный сорт кофе используется для производства известных брендов. Например, Nescafe.

«Сбой будет иметь глобальные последствия, поскольку он сдерживает контейнеры, усугубляя глобальный дефицит, который уже привел к снижению запасов в США до шестилетнего минимума. Чем больше времени потребуется на решение проблемы, тем больше будет нарушена логистика», - сказал эксперт-консультант Ханс Хендриксен.

Аналитики JL Coffee Consulting подтвердили эти опасения. По их словам, «запасы в Европе очень ограничены и рынок будет в огне».

Фьючерсы на робусту, торгуемые в Лондоне, выросли на 2,8%, отскочив от двухнедельного минимума.

Аналитики Bloomberg считают, что негативнее всего ситуация скажется на рынке растворимого кофе в Европе. Кофе робуста поставляется на континент исключительно через Суэцкий канал.