В России подорожали валерьянка и пустырник

Цены на лекарственные спиртовые настойки за год выросли на 30 процентов, с 24 до 32 рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической компании DSM Group.

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Подорожали прежде всего настойки пустырника и валерианы, а также боярышника, прополиса, календулы, перца и пиона.

Руководитель DSM Group Сергей Шуляк рассказал, что рост цен на такие препараты сопряжен с законодательными изменениями, которые вступили в силу с 2021 года. Согласно новым правилам, производители фармацевтической продукции при осуществлении деятельности по производству лекарств могут использовать только фармсубстанцию этилового спирта (этанола).

Это вещество за последний год существенно подорожало. Если в конце сентября 2020 года оно стоила 630–670 рублей за один декалитр, то в январе 2021 года цена возросла до 990–1200 рублей, рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Надежда Дараган.

Как отмечает врач-невролог, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, подобные средства традиционны для российской медицины.

— Существует множество средств, которые известны веками. Фарминдустрия строилась на знахарстве. Отказываться от такой продукции неправильно, — рассказал медик.

В частности, прием настойки пустырника может быть полезнее более сильных препаратов для пациентов, которые склонны гиперболизировать проблемы со здоровьем, цитируют Власова « Известия ».