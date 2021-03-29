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Авария в Суэцком канале ударит по рынку растворимого кофе

Газета.Ru
41 минуту назад
Коллапс с блокировкой Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given может ударить по рынку растворимого кофе. Об этом сообщает телеканал "360".
Авария в Суэцком канале ударит по рынку растворимого кофе
Фото: ТАССТАСС
По заблокированному Суэцкому каналу не могут пройти торговые корабли с робустой. Этот сорт кофе используется в том числе при производстве продукции марки Nescafe. Кофе робуста поставляется из Азии и Восточной Африки в европейские страны только через Суэцкий канал, отметило агентство. В связи с этим транспортный коллапс сильнее всего грозит рынку растворимого кофе в Европе.
Ущерб от блокировки Суэцкого канала для мировой торговли составляет порядка 9,6 миллиарда долларов в день (около 727,2 миллиарда рублей). Владелец застрявшего контейнеровоза рассчитывает снять судно с мели в ближайшие два дня. Власти США готовы оказать помощь Египту, у берегов которого застряло судно. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала 23 марта. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее показал снимок с застрявшим судном, сделанный российским спутником "Канопус В".
Экономика,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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