Авария в Суэцком канале ударит по рынку растворимого кофе

Коллапс с блокировкой Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given может ударить по рынку растворимого кофе. Об этом сообщает телеканал "360".

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По заблокированному Суэцкому каналу не могут пройти торговые корабли с робустой. Этот сорт кофе используется в том числе при производстве продукции марки Nescafe. Кофе робуста поставляется из Азии и Восточной Африки в европейские страны только через Суэцкий канал, отметило агентство. В связи с этим транспортный коллапс сильнее всего грозит рынку растворимого кофе в Европе.

Ущерб от блокировки Суэцкого канала для мировой торговли составляет порядка 9,6 миллиарда долларов в день (около 727,2 миллиарда рублей). Владелец застрявшего контейнеровоза рассчитывает снять судно с мели в ближайшие два дня. Власти США готовы оказать помощь Египту, у берегов которого застряло судно. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.