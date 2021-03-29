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Курс доллара: в ожидании нового обвала

Елена Прошина
2 часа назад
Аналитики, опрошенные «Праймом», допустили, что курс доллара к лету вырастет до 80 рублей. Дмитрий Плеханов из Института комплексных стратегических исследований назвал основной угрозой новые санкции США против российского госдолга.
Курс доллара: в ожидании нового обвала
Фото: ТАССТАСС
Помимо санкционной угрозы, рубль и другие валюты развивающихся стран страдают из-за отмены пандемийных мер поддержки по всему миру.
Собеседники «Прайма» считают маловероятным скачок доллара к отметке в сто рублей в ближайшие месяцы. При этом эксперт Accent Capital Андрей Богданов считает, что рост к уровню в 80 рублей вполне реален, если американские санкции ударят по государственному долгу России.
Доллара по 80 можно ждать, если ограничительные меры США затронут российские облигации федерального займа (ОФЗ) или если РФ отключат от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Богданов допустил небольшое укрепление российской валюты, но, по его мнению, весной-летом 2021 года ниже 70 рублей доллар не упадет.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи в прошлую пятницу, 26 марта, курс доллара терял 41,75 копейки и стоил 75,79 рубля. Евро подешевел на 27,5 копейки и достиг 89,43 рубля.
Аналитики объяснили успехи рубля дорожающей нефтью и отсутствием новостей об американских санкциях.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Дмитрий Плеханов,Андрей Богданов,Московская биржа,
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