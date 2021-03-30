PayPal разрешил оплачивать покупки криптовалютой

Международный платежный сервис PayPal
запустил функцию оплаты покупок с помощью криптовалюты без дополнительных сборов и комиссий, сообщает «Прайм»
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Сервис автоматически конвертирует криптовалюту в национальные валюты. Все транзакции производятся в долларах и конвертируются в валюту, принимаемую компаниями, по стандартным курсам конвертации PayPal.
Услуга сheckout with crypto позволяет зарегистрированным пользователям продавать криптовалюту через PayPal, чтобы затем делать онлайн-платежи в одном непрерывном процессе.
Доступ к функции будет даваться автоматически всем пользователям, у которых достаточно криптовалюты для оплаты покупки.
Клиенты могут оплачивать покупки криптовалютами Litecoin, Ethereum или Bitcoin Cash. Для каждой покупки можно использовать только один тип валюты.
Доступ к покупке, продаже и хранению криптовалют появился у пользователей PayPal в октябре 2020 года.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты назвали самые популярные криптовалюты у россиян. Ими стали биткоин, Ethereum и Tether.