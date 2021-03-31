Налог на богатых: почему не сыграла ставка

Первый месяц действия «налога на богатых» оказался не слишком успешным. В январе собрали всего 1,8 млрд рублей, подсчитали в РЭУ имени Плеханова. Но в дальнейшем поступления от этого налога будут весомее, не сомневаются эксперты. А сам налог со временем станет дифференцированным в зависимости от дохода и может составить до 21%. Бизнес, впрочем, уверен, что в условиях пандемии корректнее было бы снижать налоги.

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Введенный с января "налог на богатых" за первый месяц 2021 года пополнил бюджет на 1,8 млрд руб., подсчитали эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова. Минфин прогнозировал, что благодаря повышенной ставке по итогам года бюджет пополнится на 60 млрд рублей. Если темпы собираемости сохранятся (в среднем по 2 млрд рублей в месяц), то планы министерства будут сорваны. С этого года россияне, имеющие годовой доход в 5 млн руб. и выше, платят повышенный с 13% до 15% налог на доходы физических лиц (НДФЛ). То есть, при заработке выше 5 миллионов рублей в год (416 тысяч рублей в месяц) нужно уплатить в бюджет 650 тыс. руб. И еще 15% с суммы, превышающей лимит.

Всех богатых взяли на карандаш

Хотя итог первого месяца после введения повышенной ставки НДФЛ оказался более чем скромным, тем не менее пока рано говорить, что "налог на богатых" не даст прогнозных показателей, поясняет доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова . Во-первых, в январе меньше рабочих дней, чем в любом другом месяце. Во-вторых, в России не так уж много тех, кто за один только месяц может заработать более 5 млн рублей.

"Наконец, не забывайте, что локдауны и пандемия нанесли удар по доходам, в том числе и состоятельных россиян", - говорит Семенова.

Как уточняет эксперт РЭУ имени Плеханова, количество россиян, кто будет вынужден платить "налог для богатых", вряд ли превысит по итогам текущего года 50 тыс. человек.

Ранее порядка 33 тыс. налогоплательщиков отразили в своих декларациях (по форме 3-НДФЛ) общую сумму дохода от предпринимательской деятельности и частной практики до 10 млн руб. Еще 15 тыс. человек задекларировали доход от 10 до 100 млн руб. Тех, кто получил от 100 до 500 млн руб. и от 500 млн до 1 млрд руб., было 2685 и 431 человек соответственно. Число россиян, имеющих миллиардный доход, составляло по итогам предыдущей налоговой кампании 289.

В экспертном сообществе считают, что ФНС тестирует возможность дальнейшего повышение ставки "налога на богатых". Ближайший рубеж - 21%, затем 30% и 35%. Впрочем, о ближайшей перспективе речи не идет. Дифференциация ставки произойдет не раньше, чем через два года.

В ФНС затруднились оценить эффективность введения повышенного НДФЛ, но сообщили, что "существующий на сегодняшний день порядок исчисления НДФЛ позволяет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы РФ. При этом за время ее действия была оптимизирована налоговая отчетность по НДФЛ, а также разработаны аналитические инструменты и механизмы осуществления налогового контроля".

"С учетом нового качества администрирования, внедрения цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач", - пояснили "Газете.Ru" в налоговом органе, напомнив, что официальные итоги налоговой кампании за текущий год будут обнародованы в марте 2022 года.

Напомним, ввести повышенный НДФЛ предложил 23 июня прошлого года президент Владимир Путин

Допдоход было решено тратить только на лечение детей с тяжелыми, в том числе редкими - орфанными - заболеваниями. Закон вступил в силу 1 января 2021 года, до этого (с 2001 года) в стране действовала единая ставка НДФЛ - 13%. Но и после повышения подоходный налог в России остается одним из самых низких в Европе. Например, в США ставки налогов варьируются от 10% до 39,6%. Во Франции тоже действует прогрессивная шкала НДФЛ (в диапазоне от 5,5 до 75%, необлагаемый минимум - 6011 евро).

Пандемия - не время для роста налогов

Замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная считает, что повышать налоги во время пандемии было "не совсем корректным".

"Безусловно, пандемия не прошла и еще не пройдет бесследно для очень широкого круга лиц, коронакризис сократил количество потенциальных плательщиков повышенного 15-процентного НДФЛ", - говорит Школьная.

При этом она называет вполне оправданными риски ухода богатых граждан "в тень", в серые схемы, в том числе и за счет перераспределения доходной части "кошелька" в низконалоговые зарубежные юрисдикции. Но даже если повышенный НДФЛ в итоге признают эффективным инструментом для пополнения бюджета, не стоит в краткосрочном периоде ожидать дальнейшего развития системы прогрессивной шкалы по НДФЛ, полагает эксперт.

"Сейчас задача сводится к внедрению эффективных механизмов борьбы с неучтенными доходами в целях налогообложения. Ни я, ни большинство моих коллег не видят актуальных предпосылок для интенсификации внедрения прогрессии в налогообложении НДФЛ", - отмечает Школьная.

Руководитель практики налогового консалтинга компании ФБК Legal Татьяна Матвеичева уверена, что "налог на богатых" Минфин закрепит в своей практике, и, более того, этот налог станет дифференцированным. То есть, сначала Минфин и ФНС приблизительно посчитали, сколько дополнительно они могут получить налогов от новой ставки по итогам годам. Была названа цифра в 60 млрд рублей.

"Но эту оценку надо подтвердить реальными деньгами, увидеть их в бюджете, и только тогда двигаться дальше по пути роста ставки", - рассуждает Матвеичева.

Запрос на справедливость

Когда может произойти очередное увеличение ставки, эксперт прогнозировать не берется. И тут есть два соображения. Во-первых, до 2022 года действует переходный период, когда россияне могут платить по ставке 13% с доходов, полученных от дивидендов, от продажи акций и, собственно, от размера зарплаты, при условии, что 5 млн рублей не будут превышены по каждому из этих видов доходов по отдельности. Во-вторых, впереди парламентские и президентские выборы, и власти, похоже, пока не решили, как действовать с налогами на состоятельных граждан. Не факт, что нужно поднимать и тем самым играть на нелюбви к богатым.

"Пока непонятно, что будет полезнее, что эффективно с точки зрения электоральной отдачи", - заключает эксперт.

Матвеичева считает, что с точки зрения пополнения бюджета введение повышенной ставки - "не та цена вопроса, ради чего это стоило делать".

"Дело тут не в том, эффективно для бюджета повышение или нет, а в том, что правительство посылает обществу сигнал о том, что власти видят запрос на справедливость, что реагируют на проблему расслоения общества", - говорит Матвеичева.

И если оценивать введение "налога на богатых" с этой точки зрения, не с фискальной, а социальной, то сигнал сработал и срабатывает, добавляет эксперт. Представители бизнеса, чьи интересы в том числе затронул 15%-й налог, не готовы оценивать эффективность повышенного налога на доходы.