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Регионам предрекли бюджетный кризис

Лера Букина
1 час назад
Регионы России рискуют столкнуться с бюджетным кризисом, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Регионам предрекли бюджетный кризис
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно индикаторам центра, отношение долговой нагрузки к уровню собственных доходов превышает отметку в 84% у 9 регионов — Костромской, Псковской, Томской, Орловской областей, Карелии, Калмыкии, Удмуртии, Хакасии и Мордовии. При этом у трех последних показатели зашкаливают – более 100%.
Согласно докладу центра, в 2020 году масштабного кризиса удалось избежать в первую очередь из-за массированной поддержки из федерального центра (3,8 трлн рублей). Однако в 2021 году она составит 3,1 трлн рублей.
В Минфине сообщили, что ведомство уже приняло меры для того, чтобы обеспечить устойчивое финансовое положение регионов в 2021 году.
На фоне поэтапной реабилитации экономики положение регионов в ближайшие пару лет улучшится, однако восстановление показателей будет неравномерным, считает вице-президент-старший аналитик агентства Moody’s Владлен Кузнецов.
В связи с медленно растущими собственными доходами и продолжающимся давлением на расходную часть ожидается рост дефицитов бюджетов субъектов, говорит ведущий аналитик группы «Государственные финансы и Финансовые институты» S&P Global Ratings Наталья Легеева.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия впервые прошла кризис лучше всего остального мира.
Экономика,Владлен Кузнецов,Минфин,газета "Известия",
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