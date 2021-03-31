Регионам предрекли бюджетный кризис

Регионы России рискуют столкнуться с бюджетным кризисом, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

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Согласно индикаторам центра, отношение долговой нагрузки к уровню собственных доходов превышает отметку в 84% у 9 регионов — Костромской, Псковской, Томской, Орловской областей, Карелии, Калмыкии, Удмуртии, Хакасии и Мордовии. При этом у трех последних показатели зашкаливают – более 100%.

Согласно докладу центра, в 2020 году масштабного кризиса удалось избежать в первую очередь из-за массированной поддержки из федерального центра (3,8 трлн рублей). Однако в 2021 году она составит 3,1 трлн рублей.

Минфине сообщили, что ведомство уже приняло меры для того, чтобы обеспечить устойчивое финансовое положение регионов в 2021 году.

На фоне поэтапной реабилитации экономики положение регионов в ближайшие пару лет улучшится, однако восстановление показателей будет неравномерным, считает вице-президент-старший аналитик агентства Moody’s Владлен Кузнецов

В связи с медленно растущими собственными доходами и продолжающимся давлением на расходную часть ожидается рост дефицитов бюджетов субъектов, говорит ведущий аналитик группы «Государственные финансы и Финансовые институты» S&P Global Ratings Наталья Легеева.