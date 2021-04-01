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Поставки сахара в российские магазины прекратились

News.ru
1 час назад
Российским ретейлерам перестали поставлять сахар. Заводы-производители приостановили продажи в конце марта, а также отказались подтверждать объёмы будущих поставок.
Поставки сахара в российские магазины прекратились
Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look PressAlexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Об этом газете «Известия» рассказали источники на рынке. Причиной проблемы стало объявление о том, что правительство готово выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене 36 рублей за один килограмм.
Когда кабмин подтвердит, что готов предоставить производителям компенсацию в пять рублей за кило сахара, они готовы будут возобновить торги, пояснили собеседники издания.
У торговых сетей пока есть запасы продукции, сформированные на случай ажиотажного спроса.
Ретейлеры сформировали их в первую очередь для того, чтобы избежать дефицита продукции в случае ажиотажного спроса. Никто не предполагал, что запасы сахара придётся тратить из-за того, что изготовители прекратят его отгружать, — рассказал газете источник.
Он добавил, что постепенно ситуация становится критичной. Впрочем, ретейлеры утверждают, что потребители вряд ли столкнутся с какими-либо проблемами. Минсельхоз оценивает ситуацию как стабильную и не ожидает дефицита.
Ранее NEWS.ru писал, что россиян к лету ждёт повышение цен на бензин и массовое банкротство АЗС. Минимум в пяти российских регионах биржевые цены на бензин превысили розничные: Приморье, Тверская область, Хабаровский край, Сахалин и Владивосток.
Экономика,Минсельхоз,газета "Известия",
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