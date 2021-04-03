Bloomberg заявил о восстановлении экономики России

Российская экономика на фоне решения властей не водить повторный общенациональный карантин восстанавливается от коронавирусной рецессии. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным агентства, экономика РФ пострадала значительно меньше других стран по причине более мягких ограничений из-за пандемии коронавируса.

В то же время в стране возникли проблемы с инфляцией, спровоцированной ростом мировых цен на продукты питания и последовавшим за этим ослаблением национальной валюты. В этой связи Банк России в марте повысил ключевую ставку, впервые с 2018 года. В перспективе возможно дальнейшее её повышение.

По словам эксперта по экономике Скотта Джонсона, чьё мнение приводит Bloomberg, восстановление экономики России набирает ход. Этому способствуют замедление пандемии, прогресс вакцинации населения и высокие цены на нефть.

При этом вирус остаётся угрозой. До возвращения к нормальности ещё далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвёртому кварталу, — отметил Джонсон.

В свою очередь эксперты Всемирного банка считают, что в 2021–2022 годах ВВП страны прибавит 2,6 и 3% соответственно. При этом бедность будет снижена до докризисного уровня.