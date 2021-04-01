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Российская нефть за год подорожала вдвое

Lenta.ruиещё 3
29 минут назад
В марте цена нефти Urals оказалась выше в 2,2 раза, чем в прошлом году
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Нефть российской экспортной марки Urals за прошедший год подорожала вдвое, подсчитал Минфин. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
По данным министерства, в марте 2021 года средняя цена барреля Urals равнялась 63,62 доллара, что в 2,2 раза выше аналогичного показателя прошлого года — 29,17 доллара.
При этом средняя цена за первый квартал (с января по март) нынешнего года составила 59,8 доллара за баррель против 48,18 доллара годом ранее. таким образом, рост составил 24,1 процента.
В марте 2020 года участники соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не смогли договориться о его продлении, что повлекло за собой резкое снижение котировок на топливо на главных мировых биржах.
В дальнейшем сторонам удалось согласовать условия нового договора, который действует до сих пор. В результате этого мировые цены на нефть начали восстанавливаться.
Экономика,Минфин,
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