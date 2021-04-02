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Россиян предупредили о росте цен на ноутбуки

News.ruиещё 6
1 час назад
Рост цен на ноутбуки и дефицит этих устройств в России может вызвать нехватка чипов и других комплектующих, вызванная замедлением логистических производственных цепочек на фоне пандемии коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили представители крупнейших отечественных ретейлеров.
Ретейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам руководителя группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова, за последние 6 месяцев максимальный рост цен наблюдался в ноутбуках низкого ценового сегмента.
Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен. На рынок ноутбуков существенное влияние оказывает дефицит компонентной базы и микросхем, — сказал Петров.
С ним соглашается и вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.
Повышение цен и дефицит устройств ожидаемы. По нашей оценке возникшая ситуация сохранится вплоть до конца года, — заявил он.
Как сообщили в «М.Видео — Эльдорадо», глобальные сложности с производством полупроводников и локальные всплески спроса на отдельные категории товаров влияют и на ситуацию с поставками электроники в России.
В отдельных категориях мы видим задержки и ограниченный объём поставок, — сообщили в компании.
В то же время, ретейлер заявил, что в наличии есть несколько сотен моделей и ноутбуков, и смартфонов, поставки регулярно обновляются.
Ранее эксперты уже сообщали о росте цен на электронику в России на 5–20%. О дефиците чипов также сообщали зарубежные автопроизводители.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российским ретейлерам перестали поставлять сахар. Заводы-производители приостановили продажи в конце марта, а также отказались подтверждать объёмы будущих поставок.
Экономика,"Связной",
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