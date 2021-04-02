Ретейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки

Рост цен на ноутбуки и дефицит этих устройств в России может вызвать нехватка чипов и других комплектующих, вызванная замедлением логистических производственных цепочек на фоне пандемии коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили представители крупнейших отечественных ретейлеров.

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По словам руководителя группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова, за последние 6 месяцев максимальный рост цен наблюдался в ноутбуках низкого ценового сегмента.

Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен. На рынок ноутбуков существенное влияние оказывает дефицит компонентной базы и микросхем, — сказал Петров.

С ним соглашается и вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

Повышение цен и дефицит устройств ожидаемы. По нашей оценке возникшая ситуация сохранится вплоть до конца года, — заявил он.

Как сообщили в «М.Видео — Эльдорадо», глобальные сложности с производством полупроводников и локальные всплески спроса на отдельные категории товаров влияют и на ситуацию с поставками электроники в России.

В отдельных категориях мы видим задержки и ограниченный объём поставок, — сообщили в компании.

В то же время, ретейлер заявил, что в наличии есть несколько сотен моделей и ноутбуков, и смартфонов, поставки регулярно обновляются.

Ранее эксперты уже сообщали о росте цен на электронику в России на 5–20%. О дефиците чипов также сообщали зарубежные автопроизводители.