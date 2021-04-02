"Фигачит цены по своему усмотрению": Норкин обрушился на ретейл

В ходе эпизода шоу «Место встречи», который был показан позавчера, обсуждалось в том числе то, сколько еще потребуется государственное регулирование цен и как повлиять на недобросовестных производителей.

Норкин сравнил торговые сети с казино, объяснив это тем, что те и другие заведения никогда не остаются в проигрыше. Также он задался вопросом, почему власти не борются с необоснованными наценками в магазинах.