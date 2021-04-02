"Фигачит цены по своему усмотрению": Норкин обрушился на ретейл

Цены на продукты не снизятся, потому что ретейл — мафия, которая просыпается по ночам. Об этом телеведущий Андрей Норкин заявил в эфире НТВ.
Фото: кадркадр
В ходе эпизода шоу «Место встречи», который был показан позавчера, обсуждалось в том числе то, сколько еще потребуется государственное регулирование цен и как повлиять на недобросовестных производителей.
Норкин сравнил торговые сети с казино, объяснив это тем, что те и другие заведения никогда не остаются в проигрыше. Также он задался вопросом, почему власти не борются с необоснованными наценками в магазинах.
«Правительство и производители о чем-то между собой договариваются, но наступает ночь, просыпается мафия и появляется монстр, которого у нас называют ретейл, и он фигачит цены по своему усмотрению», — заявил Норкин.
В декабре, как сообщал «Рамблер», президент Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения.
После этого министерства сельского хозяйства и промышленности и торговли, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение об установлении предельной отпускной цены на подсолнечное масло и сахар до 1 апреля. В марте соглашение о стабилизации цен на сахар было продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября.