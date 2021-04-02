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Курс доллара: апрель без потрясений

Елена Прошина
2 часа назад
Опрошенные «Праймом» аналитики считают, что курс доллара в апреле составит 73-76 рублей, если санкционная риторика не станет жестче. Такой прогноз сделали Богдан Зварич из Промсвязьбанка и Георгий Ващенко из компании «Фридом финанс».
Курс доллара: апрель без потрясений
Фото: ТАССТАСС
Эксперт банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что в апреле мировые рынки будут зависеть от хода очередной волны пандемии в Евросоюзе, Индии и Бразилии. Он подчеркнул, что процесс вакцинации идет медленно, поэтому игроки валютного рынка будут осторожничать.
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин добавил, что аппетит инвесторов к риску снижается не только из-за коронавируса, но и на фоне тенденции доллара к укреплению.
Зварич отметил, что нефть вряд ли ощутимо поддержит российскую валюту. По его прогнозу, в апреле нефть Brent окажется у нижней границы коридора в 60-63 доллара за бочку.
Андрей Кочетков из «Открытие брокер» подчеркнул, что в целом апрель никогда не был выдающимся или богатым на события месяцем для рынков, поэтому рублю не грозят ни серьезные потрясения, ни большой успех.
Зварич считает, что доллар будет стоить 73-75 рублей, если в США отложат тему санкций. По мнению Ващенко, благодаря «спокойным» новостям курс составит 73-76 рублей за доллар.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 1 апреля курс доллара рос на 68,5 копейки, до 76,37 рубля. Евро подорожал на 1,18 рубля, до 89,96 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Александр Бахтин,Георгий Ващенко,Богдан Зварич,Владимир Евстифеев,Андрей Кочетков,Банк Зенит,Промсвязьбанк,Московская биржа,ЕС,
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