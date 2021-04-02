Действия Китая признали угрозой для российского рынка

Вслед за рыбой продукции китайцы блокируют русский лес и уголь, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как ранее сообщало DEITA.RU, на российско-китайской границе возникли километровые пробки на прием российских грузов, включая уголь и лесную продукцию. Объем пропуска автомобильного и грузового транспорта через границу с КНР сократился на 70 процентов.

Те же проблемы с пропуском грузовых составов. В отдельные дни прием поездов сократился почти на 50%, в то время как по согласованной норме через пограничные переходы Забайкальск-Маньчжурия и Наушки – Сухэ-Батор должно проходить 22 поезда, но на самом деле пропускается всего 13 составов.

Ограничения вызваны якобы антиковидной безопасностью. По той же причине с серьезными проблемами ранее столкнулся рынок рыбной продукции Дальнего Востока. Китай заблокировал поставки, склады забиты, правительство пытается в срочном порядке решить проблему с реализацией наловленной рыбы.

При этом отечественный рынок не в состоянии потребить столько рыбы. В первую очередь из-за того, что в регионе нет мощностей для переработки продукции. Новый глава Минвостокразвития Алексей Чекунков уже предложил построить сеть рыбных заводов от Камчатки до юга Приморья – но вряд ли инициатива осуществится до того, как вся хранящаяся на складах рыба не перетухнет.

Компания РЖД , в частности, тоже столкнулась с проблемой организации пропуска поездов из-за забитости линий Забайкальска и отказа китайской стороны принимать российские грузы. Федеральному центру стоит в срочном порядке включиться в решение острейшей проблемы – решить с китайской стороной вопрос поставок угля. Ведь уголь и рыба – важнейшие ресурсы российского экспорта в Поднебесную, как и лес.

Тем более, развитие угольной отрасли остается одним из приоритетных вопросов для Кремля – на днях этому вопросу было целиком посвящено совещание президента с премьером Мишустиным, ответственными членами камбина, главой РЖД Белозеровым и дальневосточными губернаторами Николаевым, Цыденовым, Осиповым и Кожемяко.