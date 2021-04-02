Экономист заявил о необходимости ослабления доллара

Харди опасается, что стимулирующие меры властей США могут вызвать резкий рост американской экономики и усилить доллар.

По его мнению, динамика мировых цен на активы и их реальный рост зависит от доллара: чтобы удержать мировую экономику на рефляционной территории, необходим слабый доллар.