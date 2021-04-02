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Экономист заявил о необходимости ослабления доллара

Вероника Полынина
1 час назад
Слабый доллар необходим для сокращения заемных средств в мировой экономике, говорится в прогнозе главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, который приводит «Лента.ру».
Экономист заявил о необходимости ослабления доллара
Фото: ТАССТАСС
Харди опасается, что стимулирующие меры властей США могут вызвать резкий рост американской экономики и усилить доллар.
«В четвертом квартале и в 2022 году дефицит эмиссии придется как-то закрыть, иначе он вытеснит инвестиции в другие области и поднимет реальные процентные ставки неприемлемо высоко», - считает стратег.
По его мнению, динамика мировых цен на активы и их реальный рост зависит от доллара: чтобы удержать мировую экономику на рефляционной территории, необходим слабый доллар.
Ранее, как сообщал «Рамблер», доктор экономических наук Валентин Катасонов заявил, что доллар в будущем ждет полное обесценивание. По его словам, долгие годы валюта США была ничем не обеспечена, а пандемия коронавируса и мировой экономический кризис вынуждают Федеральную резервную систему печатать огромные объемы новых денег. Прямым следствием того, что доллар полностью обесценится, станет обвал всей долларовой пирамиды долгов, схлопывание пузыря на фондовом рынке и срыв всего мира в глобальную депрессию, уверен доктор экономических наук. О скором падении доллара также писал экономист Михаил Делягин. По его мнению, американской нацвалюте грозит удешевление на треть к основным мировым валютам.
Экономика,Валентин Катасонов,Михаил Делягин,Джон Харди,Saxo Bank,ФРС,Lenta.ru,
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