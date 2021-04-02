Экономист заявил о необходимости ослабления доллара

Ранее, как сообщал «Рамблер», доктор экономических наук Валентин Катасонов
заявил, что доллар в будущем ждет полное обесценивание. По его словам, долгие годы валюта США была ничем не обеспечена, а пандемия коронавируса и мировой экономический кризис вынуждают Федеральную резервную систему
печатать огромные объемы новых денег. Прямым следствием того, что доллар полностью обесценится, станет обвал всей долларовой пирамиды долгов, схлопывание пузыря на фондовом рынке и срыв всего мира в глобальную депрессию, уверен доктор экономических наук. О скором падении доллара также писал экономист Михаил Делягин
. По его мнению, американской нацвалюте грозит удешевление на треть к основным мировым валютам.