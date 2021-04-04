Названы страны-лидеры «постпандемийного мира»

Главным двигателем восстановления станут США, в то время как экономики таких стран, как Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония, продолжат сокращаться. Среди развивающихся стран впереди всех будет Китай, который смог победить эпидемию COVID-19, а Бразилия, Индия и Россия будут «явно уступать». Во многом это зависит от того, как быстро странам удастся вакцинировать значительную часть своего населения. По данным экспертов Bloomberg, в США привита почти четверть населения, в то время как в Евросоюзе
этот показатель еще не достиг 10 процентов, в Мексике, Бразилии и России — 6 процентов.