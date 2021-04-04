Названы страны-лидеры «постпандемийного мира»

Эксперты прогнозируют, что в целом восстановление мировой экономики будет идти рекордными темпами и ее рост составит рекордные за более чем полвека 6,9 процента. При этом в отличие от кризиса 2008 года это восстановление может носить однобокий характер из-за разных темпов вакцинации и разной финансовой политики государств.