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МИД не исключил возникновения в России альтернативы SWIFT

Вечерняя Москваиещё 12
2 часа назад
В России может появиться альтернатива платежной системы SWIFT. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин в понедельник, 5 апреля.
В МИД РФ допустили появление альтернативы SWIFT
Фото: ТАССТАСС
— Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе, — цитирует Панкина РИА Новости.
Он отметил, что развитие такой системы, которая может быть более продвинутой, станет не только реакцией на новую геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом передовых достижений.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Америка рассматривает идею отключения России от системы банковских платежей SWIFT.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.
Ранее Кремль оценил вероятность отключения России от SWIFT. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация нестабильна, а значит Москве следует быть начеку.
Экономика,Александр Панкин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,МИД,РИА Новости,
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