Россия нашла гигантское месторождение нефти и газа

В море Лаптевых нашли потенциально мощное месторождение нефти и газа, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на главу «Росгеологии» Сергея Горькова

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Он рассказал, что в 2020 году «Росгеология» осуществляла в Арктике сейсмологическую разведку в рамках работ по определению внешних границ континентального шельфа России.

«В результате этих работ мы обнаружили очень крупный осадочный чехол мощностью порядка 10-12 км в море Лаптевых. То есть мы нашли на шельфе Арктики регион с потенциалом на открытие нескольких месторождений нефти и газа», - сказал Горьков.

По его словам, обнаруженный осадочный чехол может сравниться по мощности с месторождениями нефти и газа в Западной Сибири.

Глава «Росгеологии» назвал открытие «уникальным геологическим событием», «настоящим переворотом».