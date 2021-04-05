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Россия нашла гигантское месторождение нефти и газа

Вероника Полынина
2 часа назад
В море Лаптевых нашли потенциально мощное месторождение нефти и газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Росгеологии» Сергея Горькова.
Россия нашла гигантское месторождение нефти и газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он рассказал, что в 2020 году «Росгеология» осуществляла в Арктике сейсмологическую разведку в рамках работ по определению внешних границ континентального шельфа России.
«В результате этих работ мы обнаружили очень крупный осадочный чехол мощностью порядка 10-12 км в море Лаптевых. То есть мы нашли на шельфе Арктики регион с потенциалом на открытие нескольких месторождений нефти и газа», - сказал Горьков.
По его словам, обнаруженный осадочный чехол может сравниться по мощности с месторождениями нефти и газа в Западной Сибири.
Глава «Росгеологии» назвал открытие «уникальным геологическим событием», «настоящим переворотом».
По словам Горькова, в регионе необходимо провести сейсмологическую разведку большей плотности, но в Арктике подобные работы возможны лишь в течение полутора месяцев летом.
Экономика,Сергей Горьков,Интерфакс,
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