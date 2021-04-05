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Набиуллина призвала быстрее отказаться от ограничения цен

Российская Газетаиещё 5
5 апреля 2021
От административного ограничения цен следует быстрее отказываться. Об этом заявила в среду глава Банка России Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме.
"На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства", - сообщила Набиуллина. Она уточнила, что не нужно заменять административным регулированием цен таргетирование инфляции Банком России. Также стоит присмотреться к демпфирующим механизмам для смягчения волатильности по различным товарам, считает Набиуллина.
В конце 2020 года из-за быстрого роста цен правительство и производители заключили соглашения об ограничении цен на сахар и подсолнечное масло. Первоначальный вариант договоренностей действовал до апреля, ограничивая розничную цену килограмма сахара 46 рублями, а литра подсолнечного масла - 110 рублями. Позднее соглашения были продлены по сахару до 1 июня, а по подсолнечному маслу - до 1 октября. Необходимость продления соглашений была продиктована рисками резкого роста цен на эти товары после окончания срока договоренностей, заявлял ранее министр экономического развития Максим Решетников.
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