Набиуллина призвала быстрее отказаться от ограничения цен

В конце 2020 года из-за быстрого роста цен правительство и производители заключили соглашения об ограничении цен на сахар и подсолнечное масло. Первоначальный вариант договоренностей действовал до апреля, ограничивая розничную цену килограмма сахара 46 рублями, а литра подсолнечного масла - 110 рублями. Позднее соглашения были продлены
по сахару до 1 июня, а по подсолнечному маслу - до 1 октября. Необходимость продления соглашений была продиктована рисками резкого роста цен на эти товары после окончания срока договоренностей, заявлял ранее министр экономического развития Максим Решетников
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