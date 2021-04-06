США нашли новое оружие против офшоров

Министр финансов США Джанет Йеллен нашла новое оружие в борьбе против офшоров и уклонения от налогов с их помощью, пишет Financial Times . Она предложила всем странам мира ввести минимальный налог на прибыль транснациональных корпораций.

Такая мера, по мнению Йеллен, сделает бессмысленной гонку государств и юрисдикций за более льготные и привлекательные условия для иностранных компаний. В настоящее время во многих из них (далеко не все являются офшорами) установлены на минимальном уровне или вовсе отсутствуют налоги на прибыль.

Это позволяет компаниям регистрироваться в таких странах и обеспечивать им доход за счет оплаты услуг местных юристов и регистрирующих органов, а также избегать уплаты налога до репатриации полученной прибыли на родину — в страну регистрации головного офиса.

Кроме того, многие из таких компаний выполняют функции холдинговых структур, предназначенных для владения долями в фирмах в стране первоначальной регистрации и получениях от них дивидендов и процентов по обязательствам. Это становится возможным благодаря тому, что у многих стран со льготными режимами заключены международные соглашения об избежании двойного налогообложения, что позволяет существенно снизить ставку на вывод капитала за рубеж.