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Курс доллара: что будет с рублем к маю

Елена Прошина
2 часа назад
Эксперт TeleTrade Петр Пушкарев рассказал, что в случае санкций против российского госдолга курс доллара может взлететь до 82-85 рублей, но есть и позитивный сценарий - 73 рубля к майским праздникам. Об этом пишет «Российская газета».
Аналитик считает первый сценарий «эмоциональным» и уверен, что за несколько месяцев после мощного обвала рубль достиг бы нынешних уровней.
Пушкарев подчеркнул, что сохранять напряженность по поводу санкций гораздо выгоднее для США, чем вводить их: угроза оказывает на российскую валюту серьезное и длительное психологическое давление.
На этой неделе, по прогнозу Пушкарева, доллар останется на отметке в 76 рублей, а евро будет стоить около 90 рублей. Эксперт допускает небольшие колебания, но не более одного рубля.
К маю, по мнению эксперта, доллар подойдет в диапазоне 73-76 рублей, а евро - 88-92 рубля. Пушкарев считает, что рубль «фундаментально сильнее», чем его результаты на торгах. Если санкционная угроза к маю ослабнет, российская валюта сможет оказаться на отметках в 73 рубля за доллар и 88 за евро.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 5 апреля курс доллара упал на 32,75 копейки и достиг 76,23 рубля. Евро набрал восемь копеек и стоил 90,03 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Видео,Московская биржа,"Российская газета",
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