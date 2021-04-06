Разбить копилку: Как ЦБ изымет монеты у россиян

Банк России планирует в следующем году в одном из регионов страны запустить пилотный проект, в рамках которого желающие избавиться от излишков монет смогут сдать их через специальные терминалы. Cудя по тому, что регулятор всерьез задумался над сбором мелочи, это становится выгоднее, чем чеканить новые монеты, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Тем не менее, специалисты советуют не спешить со сдачей монет — редкие выпуски уже сегодня пользуются большим спросом у коллекционеров.

Ежегодно Банк России выпускает в обращение больше миллиарда монет.

"Только за прошлый год на каждого жителя нашей страны было выпущено по девять монет, часть из которых осела у людей в копилках", — рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе Банка России.

Для обеспечения нормального товарно-денежного обращения Центробанку нужно поддерживать наличие в обороте всех номиналов купюр и банкнот, необходимых для расчетов.

По мере роста инфляции мелкие монеты из оборота выходят — часть оседает на руках у населения и не используется за ненадобностью, а часть изымается и пускается в переплавку самим Банком России, говорит директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков

Так, полностью перестали использоваться монеты достоинством меньше рубля — просто "не осталось цен, для оплаты которых они нужны". Однако более крупные металлические монеты пока еще востребованы. К примеру, компании розничной торговли регулярно заказывают их в банках, чтобы иметь возможность давать сдачу.

"А вот население всё реже возвращает такие монеты в оборот — слишком много их требуется носить с собой для того, чтобы рассчитаться по среднему чеку в том же магазине. Так монеты оседают в детских копилках, мисках для всякой мелочевки в прихожих, в карманах старой одежды и ящиках стола", — отмечает финансист.

Пока эмиссия новых монет экономически выгодна — то есть стоимость металла, изготовления и транспортировки превышает их номинал, банк сам заинтересован в том, чтобы такие монеты чеканить — оседание части таких монет даже незначительно сдерживает инфляцию.

Но со временем деньги обесцениваются, и чеканка новых монет становится убыточной, признает Зюриков. При этом заменить их более дешевыми в производстве бумажными деньгами нельзя — наиболее ходовые купюры быстрее изнашиваются, а значит приходится чаще их изымать из оборота и печатать новые.

Экономическое объяснение

Понятна обеспокоенность Банка России по поводу исчезновения монет из оборота, возврат монет в ЦБ снизился почти до 45%, рассуждает ведущий аналитик QBF Олег Богданов

Однако этому есть простое экономическое объяснение. Российский рубль в прошлом году снизился к доллару США примерно на 25%, а цены на металлы (медь, никель и др.) на мировом рынке выросли от 60 до 100% в долларах.

По словам аналитика, "особо одаренные" бизнесмены наладили сбор монет для дальнейшей перепродажи металла. "Поэтому Банку России остается только одно – постепенно выводить монеты с низким номиналом из обращения", — говорит он.

Монеты уходят на покой

По сравнению с банкнотами монеты — гораздо более "живучие" с точки зрения износа, ведь монету значительно тяжелее повредить. "Возможные повреждения не так фатально сказываются на ветхости этого платежного средства", — говорит старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов Ферапонтов.

Так, например, повреждение верхнего гальванического слоя делает монету ветхой, а вот краска на банкноте или выцветание уже способны привести ее в неплатежеспособный вид. Но стоит признать, что эпоха наличных денежных средств постепенно уходит, особенно с учетом экономических условий и повышения "актуальности" цифровых технологий.

Так, ушла эпоха 1-копеечной монеты, которая была своего рода "символом" стабильности экономики после "темных времен" и признаком контролируемой инфляции. Сейчас эта монета не просто стала "слишком дорогой" в производстве — она потеряла свою платежную актуальность.

Затем пришла пора 5-копеечной монеты, их чеканка была приостановлена и началось постепенное изъятие их из оборота. На очереди — номинал в 10 копеек.

"За последние пять лет цены значительно выросли, и монеты данного номинала просто-напросто не способны выполнять полный функционал платежного средства, так как их требуется слишком много, а колебание цены происходит уже не на копейки, а на рубли", — поясняет Ферапонтов.

Кроме того, для инкассации, с точки зрения объема и веса, более удобны и эргономичны именно банкноты. К тому же банкоматы не работают с монетами, и терминалы с возможностью принятия монет становятся редкостью.

Помимо этого, "обслуживание" монет обходится дороже с точки зрения их пересчета, упаковки, поиска ветхих и неплатежеспособных средств.

"Монеты, особенно копейки, постепенно уходят на покой, и изъятие их из оборота – логичный шаг в работе Центрального банка с наличным пулом денежных средств", — констатирует эксперт.

Храните раритеты

Тем не менее, cдавать монеты для получения "дополнительного" дохода не стоит, считают эксперты. Эти монеты являются платежным средством и принимаются исключительно по номиналу.

К тому же, отдельные редкие выпуски монет уже сейчас пользуются большим спросом у коллекционеров. Списки таких монет с номиналами и годами выпуска можно найти в Интернете.

"Эти раритеты лучше не сдавать в автомат, а продать ценителям или сохранить для себя — с годами их ценность будет расти", — считает Зюриков.

Есть редкие выпуски монет, например, ограниченные выпуски Санкт-Петербургского монетного двора или монеты с "бракованным" гуртом, которые коллекционеры оценивают в тысячу, а то и более раз выше, чем их номинал, уточняет Ферапонтов.

Такие монеты, безусловно, следует держать в качестве коллекции, а не продавать их при первой же возможности.

"К таким "сокровищам" необходимо относиться как к ценности, которая будет расти в стоимости в длительной перспективе. Да и в принципе стоит оставить несколько монет различных номиналов и годов выпуска для будущих поколений: наверняка они скажут спасибо запасливому предку”, — подытожил эксперт.

В конце марта ЦБ анонсировал пилотный проект по сбору монет у россиян. Жители страны смогут сдать монеты в специальных терминалах, которые будут установлены в торговых центрах. Собранные таким образом деньги будут зачисляться на банковскую карту или на счет мобильного телефона.

"Только за прошлый год на каждого жителя нашей страны было выпущено по 9 монет, часть из которых осела у людей в копилках. Чтобы вернуть монеты в оборот, в одном из регионов в следующем году планируется опробовать монетоприемные терминалы, куда каждый желающий может сдать накопившиеся излишки монет", - рассказывали в Волго-Вятском управлении Банка России.