В России может появиться альтернативная международной SWIFT платежная система, заявил замглавы МИД Александр Панкин . При этом замминистра сделал принципиальное уточнение – «на совершенно новой технологической основе», напомнив в этой связи о стремительном развитии цифровых валют в мире.

По словам Панкина, отечественный аналог SWIFT будет более продвинутым и позволит модернизировать «методы осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере». Вместе с тем дипломат заметил, что развитие альтернативных SWIFT систем является «реакцией на сложившуюся геополитическую реальность».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 марта допустил, что США в стремлении надавить на Москву пойдут на максимально жесткие санкции, в том числе отключат от SWIFT.

По его словам, действия Вашингтона носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать любое развитие событий. Таким образом он ответил на вопрос, верят ли в Кремле в решение Белого дома по международной системе совершения платежей и передачи данных.

Смена власти в США приведёт к существенному усилению санкций против России. Вашингтон может ударить по самым болезненным для Москвы точкам: ограничить доступ отечественных банков на мировой рынок, отключить страну от системы SWIFT или запретить операции с российскими долговыми бумагами, считают эксперты.

Так, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев отметил, что угроза отключения России от системы международных платежей SWIFT «продолжает нависать дамокловым мечом» над экономикой страны. По его словам, большинство госбанков сумеют справиться с такой ситуацией, однако международные расчёты будут осуществляться медленнее, а некоторым участникам рынка придётся искать не подверженных санкциям посредников.

«Рядовые обладатели пластиковых карт Visa и Mastercard, эмитированных попавшими под ограничения банками, также могут столкнуться с проблемами по переводу средств за рубеж», — добавил он.

Нет ничего сложно в том, чтобы создать российский аналог системе SWIFT, но проблема в том, чтобы им согласились пользоваться банки в других странах. Об этом заявил экономист, предприниматель, член генсовета «Партии роста» Антон Любич.

«Россия может создать альтернативу SWIFT. В этом нет ничего сложного с технической точки зрения. Есть полтора десятка команд программистов, способных решить эту задачу в приемлемые сроки. Проблема только в том, чтобы этой новой системой для расчётов согласились пользоваться банки за пределами России. И, конечно, проблема в том, чтобы эту новую систему платежей не подвели под санкции США и под вторичные санкции — банки, которые согласятся её применять», — сказал специалист.

Поэтому, как пояснил Любич, перед МИД РФ стоит задача — обеспечить такую поддержку российской системы расчётов, чтобы остановить её санкционными методами было невозможно.

Аналог системы передачи информации и совершения платежей между банками SWIFT будет полностью российской разработкой, заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал

Сигал сообщил, что отечественный аналог SWIFT сначала будет использоваться только на территории страны. В дальнейшем аналог также может стать международной системой, к которой могут подключиться государства СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.

По его словам, возможно два пути разработки аналога. Один вариант - взять за основу разработанную в 2014 году систему передачи финансовых сообщений, к которой можно подключиться, подав заявление в Банк России . Второй вариант - создавать принципиально новую систему с модернизацией методов оплаты с учетом достижений в цифровой сфере.

По словам вице-президента «Опоры России», разработчики неоднократно заявляли, что независимы от мнения американского правительства, но даже если отключение от системы не произойдет, у России всегда будет удобная и мощная альтернатива в эпоху быстрого развития цифровых валют и блокчейна.

Вместе с тем генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев выразил мнение, что отказ от системы SWIFT будет болезненным для России, а отечественный аналог системы будет пользоваться спросом внутри страны и Таможенного союза.

Российский Центробанк ещё в 2015 году создал альтернативную систему передачи финансовых сообщений (СПФС, или SPFC). Сейчас к ней подключены 402 российских банка. Система открыта для иностранных участников, пока случаи присоединения иностранных банков к СПФС единичны. В основном это банки стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), и пока по технологичности СПФС уступает SWIFT, отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова

«Попыткой смягчить возможные последствия от отключения SWIFT является политика правительства РФ по дедолларизации экономики, диверсификации международных резервов государства за счёт увеличения доли золота в них, а также стимулирования рублёвых расчётов с зарубежными партнёрами. Сегодня взаиморасчёты со многими странами ЕАЭС осуществляются в рублях. Правительство активно работает в этом направлении и со странами БРИКС. На горизонте 5–7 лет зависимость от SWIFT может быть снижена и за счёт внедрения национальной цифровой валюты», — заявила она.

Управляющий партнёр KRK Group Даниил Кириков считает, что государство могло бы эффективнее выстраивать дипломатический диалог, чтобы не допускать ситуаций, которые дополнительно отрежут Россию от внешнего мира и замедлят экономический рост. «Иначе нам грозит возврат к банковской системе девяностых», — опасается эксперт.