МВФ спрогнозировал рост российского ВВП

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В январе МВФ прогнозировал рост ВВП в 2021 году на 3%, а в 2022 году – на 3,9%.

Инфляция в России прогнозируется на уровне 4,5% в 2021 году и 3,4% в 2022 году. Безработица, по данным фонда, в 2021 году будет находиться на уровне 5,4%, а в 2022 году составит 5%.

Рост мирового ВВП в 2021 году, по прогнозу МВФ, составит 6%, а в 2022 году – 4,4%. ВВП Китая вырастет на 8,4% в 2021 году и на 5,6% - в 2022. Экономика США покажет рост на 6,4% в 2021 году и на 3,5% в 2022 году.