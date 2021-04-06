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МВФ спрогнозировал рост российского ВВП

Вероника Полынина
1 час назад
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП России в 2021 и 2022 году на 3,8%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на доклад фонда.
МВФ спрогнозировал рост российского ВВП
Фото: ТАССТАСС
В январе МВФ прогнозировал рост ВВП в 2021 году на 3%, а в 2022 году – на 3,9%.
Инфляция в России прогнозируется на уровне 4,5% в 2021 году и 3,4% в 2022 году. Безработица, по данным фонда, в 2021 году будет находиться на уровне 5,4%, а в 2022 году составит 5%.
Рост мирового ВВП в 2021 году, по прогнозу МВФ, составит 6%, а в 2022 году – 4,4%. ВВП Китая вырастет на 8,4% в 2021 году и на 5,6% - в 2022. Экономика США покажет рост на 6,4% в 2021 году и на 3,5% в 2022 году.
Ранее «Рамблер» писал, что специалисты международной страховой компании Euler Hermes прогнозируют рост ВВП России на 2,5% в 2021 году. Росту будет способствовать программа массовой вакцинации населения – она сможет положительно повлиять на экономику уже во втором полугодии 2021 года. В 2022 году российская экономика вырастет на 3%, прогнозируют в Euler Hermes.
Экономика,Международный валютный фонд,Bloomberg,
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