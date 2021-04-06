Инфляция в России в апреле составит 0,5 0,6% после 0,7% в марте, а в годовом выражении замедлится до 5,5 5,6%. Такое прогноз приводится в опубликованном 6 апреля обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции».
По оценке министерстве, в марте был пройден пик годовой инфляции и начиная с апреля ожидается её замедление «в условиях выхода из расчёта низкой базы начала прошлого года».
«По итогам апреля инфляция в помесячном выражении, по оценке, составит 0,5 0,6%, что соответствует диапазону 5,5 5,6% в годовом выражении», — говорится в обзоре.
Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что рост потребительских цен в месячном выражении в марте замедлился до 0,7% с 0,8% в феврале. При этом инфляция в годовом выражении ускорилась до 5,8% с 5,7% месяцем ранее.