Курс доллара: отпуска обрушат рубль

При этом интервал двух основных моделей, по которым в «Альфа-Банке» рассчитывают справедливую стоимость нацвалюты, сместился от 70-75 до 70-80 рублей. Орлова подчеркнула, что это говорит о появлении дополнительного потенциала для ослабления рубля.

Орлова добавила, что динамика рубля в первом квартале года оказалась хуже прогнозов, но все же валюта не вышла из рассчитанного коридора в 68-78 рублей. Во втором квартире, как считают в «Альфа-Банке», на рубль будет давить санкционная угроза, однако США вряд ли введут санкции в ближайшее время.