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Курс доллара: отпуска обрушат рубль

Елена Прошина
38 минут назад
Эксперт «Альфа-Банка» Наталия Орлова рассказала, что в кредитной организации изменили прогноз по рублю на лето и конец года: курс доллара, по мнению аналитиков, уйдет из диапазона 68-78 рублей к 66-80 рублям.
Курс доллара: отпуска обрушат рубль
Фото: ТАССТАСС
При этом интервал двух основных моделей, по которым в «Альфа-Банке» рассчитывают справедливую стоимость нацвалюты, сместился от 70-75 до 70-80 рублей. Орлова подчеркнула, что это говорит о появлении дополнительного потенциала для ослабления рубля.
Эксперт считает, что начало лета, когда может возобновиться часть зарубежных поездок, и конец года (когда Федеральная резервная система США может ужесточить политику) - неблагоприятные периоды для российской валюты. Из-за этого в банке установили ориентир на отметке в 76 рублей за доллар.
Орлова добавила, что динамика рубля в первом квартале года оказалась хуже прогнозов, но все же валюта не вышла из рассчитанного коридора в 68-78 рублей. Во втором квартире, как считают в «Альфа-Банке», на рубль будет давить санкционная угроза, однако США вряд ли введут санкции в ближайшее время.
По мнению Орловой, жесткость политики Центробанка - залог сохранения курса в рамках 70-80 рублей. В будущем из-за отставания экономики РФ от роста мировой экономики власти могут увеличить расходы, из-за чего ускорится отток капитала и падение рубля, предупредила она.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 6 апреля курс доллара вырос на 76,5 копейки, до 77,16 рубля. Евро достиг 91,43 рубля (рост на 1,18 рубля).
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Наталия Орлова,Альфа-банк,Московская биржа,Центральный банк России,ФРС,
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