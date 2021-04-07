Набиуллина призвала быстрее отказаться от ограничения цен

7-8 апреля проходит Биржевой форум. Сегодня в ходе него Набиуллина высказала мнение, что от административного ограничения цен надо быстрее отказываться. Она мотивировала это тем, что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства.