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Набиуллина призвала быстрее отказаться от ограничения цен

Артём Кульша
1 час назад
В России надо отказываться от административного ограничения цен. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила председательница Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
7-8 апреля проходит Биржевой форум. Сегодня в ходе него Набиуллина высказала мнение, что от административного ограничения цен надо быстрее отказываться. Она мотивировала это тем, что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства.
В декабре, как сообщал «Рамблер», президент Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. После этого министерства сельского хозяйства и промышленности и торговли, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение об установлении предельной отпускной цены на подсолнечное масло и сахар до 1 апреля. В марте соглашение о стабилизации цен на сахар было продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября.
На прошлой неделе заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что соглашения о стабилизации цен на сахар и масло выполнили свою задачу, но в целом Министерство промышленности и торговли выступает против государственного регулирования цен.
Экономика,Видео,Виктор Евтухов,Эльвира Набиуллина,Владимир Путин,Минсельхоз,Минпромторг,Центральный банк России,
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