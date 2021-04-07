Выгоду России от сделки ОПЕК+ оценили в $30-40 млрд

Сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ оказалось выигрышной для России стратегией, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко на вебинаре Fitch по рынку нефтегаза. Об этом сообщает ТАСС.

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Как добывающие компании, так и бюджет смогли нарастить свои доходы от сделки на $30-40 млрд, сообщил Маринченко.

Кроме того, выгоду получило и российское население, «потому что это помогло стабилизировать курс рубля». По словам Маринченко, девальвация рубля была бы более существенной без сделки.

По мнению эксперта, благодаря сделке нефтегазовым компаниям удалось избежать более жесткого увеличения налоговой нагрузки.

В Fitch считают, что соглашение ОПЕК+ сыграло ключевую роль в восстановлении цен на нефть на мировом рынке. Для большей части стран соглашения приемлемая цена нефти начинается от $50 за баррель.

После заключения в мае 2020 года сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть перешли к росту.

1 апреля страны ОПЕК+ решили увеличить добычу на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца.