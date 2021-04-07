Рубль слабеет из-за геополитики

На торгах на Московской бирже доллар впервые за 5 месяцев поднимался выше 78 рублей, евро закрепился выше отметки в 92 рубля. Российскую валюту тянут вниз геополитические факторы, главным образом нестабильный Донбасс и возможные санкции, говорят эксперты, опрошенные «Газетой.ру».

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Официальный курс евро на 8 апреля по итогам утренних торгов составил 92,33 руб., американского доллара — 77,77 рубля. Основным негативом для рубля выступает ухудшение геополитической обстановки вокруг Украины, что увеличивает риски введения против России более жестких санкций, и это отпугивает иностранных инвесторов, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин

«Крайне неблагоприятный новостной фон провоцирует продажи рублевых активов, а вырученные средства нерезиденты конвертируют в инвалюту для вывода на другие рынки, что оказывает давление на рубль», — говорит эксперт.

В информационно-аналитическом центре «Альпари» подтвердили, что иностранные инвесторы распродают облигации федерального займа, что связано и с опасением санкций, и с тем, что нерезиденты массово выходили из активов развивающихся стран на фоне пандемии COVID-19. Доля инвестиций нерезидентов в государственном долге РФ опустилась ниже 20%. Год назад доля иностранцев в ОФЗ находилась на историческом максимуме — 34,9% от общих вложений в российский госдолг, отметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев

На поведение финансовых игроков может влиять инсайдерская информация о военно-политической ситуации вокруг Украины, пояснил «Газете.ру» ведущий аналитик Финансовой группы QBF Олег Богданов . В частности, в ближайшее время может сбыться ряд негативных сценариев, таких как новый виток американских санкций с возможным отключением России от платежной системы SWIFT.

«В текущей ситуации, когда нефть достаточно высокая, и конъюнктура на западных площадках благоприятная, и другие валюты развивающихся экономик растут, нас продают активно по всем фронтам. Видимо, у кого-то есть инсайд, что это [эскалация на Донбассе и последующие санкции] начнется».

На вопрос, как в Кремле оценивают возможность повторения ситуации аналогичной «черному вторнику» 2014 года, когда произошел резкий обвал курса из-за ситуации в Донбассе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что «наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем», а «некая волатильность была и раньше».

При этом ЦБ подал сигнал, что не будет немедленно реагировать на стрессовую ситуацию на рынке и продолжил покупку валюты для Минфина в рамках исполнения бюджетного правила, говорят аналитики.

«ЦБ наоборот, покупает валюту — с сегодняшнего дня, кстати, объем покупки валюты в рамках бюджетного правила увеличен с 6 до 8 млрд рублей в день, здесь наши монетарные власти — и ЦБ, и Минфин, — такие же заложники ситуации, как и мы все. Знают [что будет дальше] только в министерстве обороны, и сейчас главный маркет-мейкер — это глава военного ведомства Сергей Кужугетович Шойгу», — считает Олег Богданов из QBF.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин говорит, что ЦБ несколько раз с 2018 года останавливал закупки валюты на излишки нефтяных доходов, но пока снижение рубля не носит панического характера, поэтому ЦБ может приберечь эту меру для более серьезной ситуации на валютном рынке.

В этом месяце состоится заседание ЦБ РФ, на котором, как ожидается, будет повышена ставка. На последнем заседании Банк России поднял ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5%, и ЦБ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки в ближайшей перспективе. Аналитики «Альпари» надеются на повышение ставки, но сомневаются, что ЦБ сделает ее достаточно высокой для укрепления рубля. И предостерегают от повторения ошибок Банка Турции, который своей неадекватной денежно-кредитной политикой обрушил турецкую лиру и с учетом собственных обязательств фактически обнулил свои международные резервы.

«Справедливый уровень ключевой ставки – 6-8%, и чем быстрей главный монетарный индикатор России окажется в этом коридоре, тем лучше. Но проблема в том, что данная ситуация – дорогая нефть и дешевый рубль – очень выгодна нефтяным экспортерам и бюджету. Поэтому Банк России не собирается переходить к политике сильного рубля»,— считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Как пояснил «Газете.ру» старший преподаватель Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Дементьев , ЦБ будет проводить политику сдерживания темпа обесценения нацвалюты только тогда, когда это способствует сдерживанию роста инфляционных ожиданий:

«Нейтральная денежно-кредитная политика означает повышение текущей ключевой ставки, а чем сильнее разгоняется инфляция, тем заметнее будет это повышение».

По данным ЦБ, инфляция в марте составила 5,8% в годовом выражении (против таргета в 4%), а инфляционные ожидания граждан и бизнеса превышают целевые показатели ЦБ в разы: так, средняя инфляция, наблюдаемая населением, составила в марте 12,7%, ожидания на ближайший год — 10,1%, а ценовые ожидания бизнеса на ближайшие три месяца показывают инфляцию в 20,7% в годовом исчислении.