Набиуллина призвала заканчивать с госрегулированием цен

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Гавриил Григоров/ТАСС

Наталия Орлова. Председатель ЦБ считает, что нужно как можно скорее отказываться от административного контроля над ценами по нескольким причинам. Во-первых, это искажает представление регулятора о том, что в стране происходит с инфляцией. А ЦБ должен все точно знать, потому что от индекса потребительских цен, от настроений бизнеса и населения зависит ставка Центробанка. И, соответственно, стоимость кредитов. Во-вторых, Набиуллина напомнила, что инфляция растет во всем мире. И главная причина в том, что из-за пандемии выросли биржевые цены на сырье, в том числе на зерно. А Россия, если продолжить ее мысль, — часть этого глобального мира, и если цены растут везде, то они должны расти и у нас. Поэтому нельзя регулировать цены в условиях открытых границ. Кроме того, это дестимулирует производство. В противном случае мы просто придем к дефициту еды и еще большему росту цен. Комментиует главный экономист Альфа-банка

Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-Банка»: «Из-за ограничений, которые были введены, возникает риск дефицита, и это провоцирует панические ожидания среди потребителей и усугубляет ситуацию. Кроме того, это существенно усложняет диагностику для Центрального банка, потому что при замороженных ценах Центральный банк перестает понимать реальный масштаб инфляционных рисков. Но мы находимся в сложной ситуации, когда отмена ограничений по ценам может привести к кратковременному всплеску инфляции».

Сергей Колесников, ставропольский фермер: «Минсельхоз призывает наращивать площади, но при этом он говорит: не будет цены. А зачем же тогда это делать? Мы как бы похожи на камикадзе, то есть знаем, что будет плохо, но есть призыв поднять площади сахарной свеклы. Одно другим не регулируется. Что касается регулирования, допустим, зерна — в этом, честно, есть какое-то логическое значение».

Цены на зерно в России будут регулировать с помощью демпферного механизма. Его уже применяют в нефтянке. Когда экспортные цены на топливо высокие, то государство платит нефтяникам компенсации. Когда для них выгоднее продавать бензин на внутреннем рынке, то уже нефтяники делятся с государством премией. Примерно так же будет и с зерном. Эльвира Набиуллина сказала, что в нефтяной отрасли механизм работает эффективно. Она отметила, что у властей есть желание работать точно так же и в других сферах, но посоветовала не увлекаться и действовать аккуратно.