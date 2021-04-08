Набиуллина призвала заканчивать с госрегулированием цен

Фото: Гавриил Григоров/ТАССГавриил Григоров/ТАСС
Председатель ЦБ считает, что нужно как можно скорее отказываться от административного контроля над ценами по нескольким причинам. Во-первых, это искажает представление регулятора о том, что в стране происходит с инфляцией. А ЦБ должен все точно знать, потому что от индекса потребительских цен, от настроений бизнеса и населения зависит ставка Центробанка. И, соответственно, стоимость кредитов. Во-вторых, Набиуллина напомнила, что инфляция растет во всем мире. И главная причина в том, что из-за пандемии выросли биржевые цены на сырье, в том числе на зерно. А Россия, если продолжить ее мысль, — часть этого глобального мира, и если цены растут везде, то они должны расти и у нас. Поэтому нельзя регулировать цены в условиях открытых границ. Кроме того, это дестимулирует производство. В противном случае мы просто придем к дефициту еды и еще большему росту цен. Комментиует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова
.
Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-Банка»: «Из-за ограничений, которые были введены, возникает риск дефицита, и это провоцирует панические ожидания среди потребителей и усугубляет ситуацию. Кроме того, это существенно усложняет диагностику для Центрального банка, потому что при замороженных ценах Центральный банк перестает понимать реальный масштаб инфляционных рисков. Но мы находимся в сложной ситуации, когда отмена ограничений по ценам может привести к кратковременному всплеску инфляции».
Цены на сахар и подсолнечное масло заморозили в конце 2020 года после жесткой критики президента
. В правительстве сначала говорили, что не видят смысла в продлении этой меры. А потом все-таки продлили. Заодно кабмин ввел экспортные пошлины на зерно
, а вскоре и на сахар с маслом. Параллельно с этим власти пообещали аграриям (которые выполняют обещания сдерживать цены) финансовую поддержку от государства. Здесь, как с деньгами и стульями: сначала лишили себя части прибыли, а только потом получи помощь. Но фермеры не могут понять другого. Чтобы цены на сахар не росли, в Минсельхозе пообещали
, что в стране больше вырастят свеклы. А какой смысл увеличивать посевные площади, если не сможешь на этом заработать, удивляется ставропольский фермер Сергей Колесников
.
Сергей Колесников, ставропольский фермер: «Минсельхоз призывает наращивать площади, но при этом он говорит: не будет цены. А зачем же тогда это делать? Мы как бы похожи на камикадзе, то есть знаем, что будет плохо, но есть призыв поднять площади сахарной свеклы. Одно другим не регулируется. Что касается регулирования, допустим, зерна — в этом, честно, есть какое-то логическое значение».
Цены на зерно в России будут регулировать с помощью демпферного механизма. Его уже применяют в нефтянке. Когда экспортные цены на топливо высокие, то государство платит нефтяникам компенсации. Когда для них выгоднее продавать бензин на внутреннем рынке, то уже нефтяники делятся с государством премией. Примерно так же будет и с зерном. Эльвира Набиуллина сказала, что в нефтяной отрасли механизм работает эффективно. Она отметила, что у властей есть желание работать точно так же и в других сферах, но посоветовала не увлекаться и действовать аккуратно.
Если вспомнить, то даже в нефтянке демпфер ввели только преодолев сопротивление компаний. Но этот рынок у нас поделен между несколькими крупными игроками. Их всегда можно собрать и договориться. А в том же сельском хозяйстве занято огромное количество предприятий, начиная от очень крупных холдингов и заканчивая мелкими хозяйствами. И пытаться регулировать этот рынок — дело действительно рискованное. Аграрии или не будут выполнять требования государства, или предпочтут закрыться — все лучше, чем работать без прибыли. Поэтому, как видно из заявлений ЦБ, единственный верный путь — это возврат к нормальной рыночной экономике. Пусть с повысившимися ценами (как и во всем мире), но без дефицита и других головных болей.