Энергетик заявил о проигранной Киевом борьбе за газ

Украинский эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Киев проиграл борьбу за транзит газа в Европу. По его словам, объёмы прокачки голубого топлива через Украину сократятся до минимума после запуска всех российских транзитных газопроводов.

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Об этом он рассказал в статье, опубликованной изданием «Главред».

Почему-то на Украине постоянно слышны лишь протесты против «Северного потока — 2», который ещё даже не достроили. Но то, что произошло с транзитом газа — это исключительно вина «Нафтогаза», потому что они пошли политическим путём и выполняют определённые политические задачи по «Северному потоку — 2» вместо того, чтобы хотя бы попытаться повлиять на строительство «Турецкого потока», газ к которому закачали не так давно, — отметил Корольчук.

По его словам, первые проблемы у Украины начнутся, когда мимо пойдёт транзит в страны Юго-Восточной Европы. Из-за «Турецкого потока» Венгрия может отказаться от транзита через украинскую ГТС. При этом объём транспортируемого страной газа может снизиться до 35 млрд кубометров.

Корольчук считает, что сокращение транзита создаст дополнительную нагрузку на украинскую ГТС. Стране придётся закрыть два из трёх транзитных газопроводов, а это повлечёт серьёзное подорожание стоимости транспортировки газа для местных потребителей.

Эксперт назвал единственным вариантом наращивания транзита увеличение потребления газа со стороны ЕС . Объём должен возрасти с примерно 450 до 500 млрд кубометров. Это позволит Киеву транспортировать хотя бы 30 млрд кубометров газа.

Но тут вопрос в том, захочет ли Россия увеличивать добычу природного газа или замещать их поставками [сжиженного природного газа] LNG, которые она также сейчас активно наращивает? — заявил эксперт.

Он также уточнил, что Украина «уже выпала из игры».