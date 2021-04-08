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Цены на газ установили рекорд

Lenta.ruиещё 1
52 минуты назад
Мировые цены на газ установили рекорд и достигли наивысшего уровня с осени 2018 года, пишет «Коммерсантъ». Аналитики рассчитывают на сохранение тенденции до конца года.
Цены на газ установили рекорд
Фото: ReutersReuters
По состоянию на начало апреля средняя цена тысячи кубометров газа на европейских хабах превышает 250 долларов. На нидерландском TTF торгуются фьючерсы с датой поставки в четвертом квартале 2021 года по 21 евро за один мегаватт-час.
По мнению экспертов, главной причиной роста цен стало активное заполнение трейдерами подземных хранилищ, что снижает предложение на спотовом (текущем) рынке. В настоящее время основные европейские хранилища заполнены на 31 процент — против 29 процентов в конце февраля.
При этом из резервуаров также извлекаются прежние запасы. С декабря по февраль было извлечено 69 миллиардов кубометров газа, что на 24 миллиарда больше показателей прошлого года. Такая ситуация сложилась из-за более холодных по сравнению с ожиданиями зимы и весны.
Еще одна причина — в переходе многих промышленных производителей с угля на газ. На это их вынудило пойти подорожание квот на вредные выбросы, торгующихся на специальных биржах. В апреле квота на выброс тонны диоксида углерода торгуется по 43 евро.
Нынешнее положение дел выгодно «Газпрому», около 60 процентов экспортных контрактов которого привязаны к спотовым ценам, отмечают опрошенные изданием специалисты. При этом финансовый план компании на 2021 год составлен исходя из цен 170 долларов за тысячу кубометров.
Экономика,Газпром,
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