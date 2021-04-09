Кто воспользовался слабостью России на рынке газа

Рост цен на газ в Европе связан с непривычно холодной зимой и переориентацией значительной части поставок сжиженного газа в Азию. К лету "голубое топливо" подешевеет, но все равно будет стоить дороже, чем в прошлом году, однако "Газпром" вряд ли сможет от этого выиграть из-за отсутствия гибкости в поставках.

Фото: Прайм Прайм

Вопреки ожиданиям, цены на газ в Европе продолжают расти и после окончания отопительного сезона. Как пишет "Коммерсант", сейчас газ на нидерландском хабе TTF на споте стоит свыше 252 долларов за тысячу кубометров (20,35 евро за 1 МВтч), что является рекордом с осени 2018 года. Разница в цене с сентябрьским фьючерсом, который торгуется на уровне 20 евро за 1 МВтч, несущественна.

ХОЛОД ОПУСТОШИЛ ЗАПАСЫ ЕВРОПЫ

Текущий рост цен на природный газ в Европе обусловлен падением запасов ниже среднего многолетнего значения после нестандартно холодной зимы и весны, а также в связи с постепенным восстановлением промышленного потребления, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Согласно данным AGSI на 6 апреля, запасы газа в европейских хранилищах составили около 30% против 57% год назад — за зиму из хранилищ поднято около 69 млрд кубометров, что на 24 млрд кубов больше прошлогоднего уровня.

"В связи с этим активизировались покупки газа как в запасы, так и для текущего потребления, что удерживает цены на газ в Европе слегка ниже, чем в Азии", — поясняет аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер", эксперт "Открытие Research" Оксана Лукичева.

Если сравнить хаб Нидерландов, то по состоянию на 2 апреля цены на газ примерно составляли 230 долларов за тысячу кубов, а в хабе Японии – 240 долларов за тысячу кубов, приводит пример аналитик.

Кроме того, толкает цены на газ в Европе и скромное предложение со стороны экспортеров — большая часть американского СПГ идёт в Азию, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко

ЦЕНЫ ТАЮТ К ЛЕТУ

Андрей Полищук. С повышением температуры воздуха в Европе цены на газ начнут снижаться, считают эксперты. Однако они все равно будут существенно выше прошлого года из-за низкого уровня запасов, уверен аналитик Райффайзенбанка

"От периодов резкого роста цен, характерного для Азии, Европу пока спасает наличие трубопроводного газа, в том числе российского, который дешевле и поставки которого осуществляются по долгосрочным контрактам", — говорит Лукичева.

Скорее всего, в мае-июне цены все же упадут под действием сезонного фактора, прогнозирует Маринченко.

В среднем по текущему году цены на газ ожидаются на 20-30% выше, чем в прошлом году", — полагает Лукичева.

ГИГАНТ НЕПОВОРОТЛИВ

"Газпром" продолжит оставаться самым крупным поставщиком газа в Европу, но его переговорная позиция сейчас хуже, чем раньше, из-за бурного роста рынка СПГ. Среднегодовые цены вряд ли будут достигать 300-400 долларов за тысячу кубометров, как это было до обвала в 2014 году, отмечает аналитик.

Даже в той ситуации, которая сложилась на газовом рынке сейчас, "Газпром" не сможет диктовать свои цены.

"У российской компании очень мало гибкости по поставкам. Трубопроводный газ, за исключением того, который транспортируется по недавно запущенной "Силе Сибири", идёт исключительно в Европу, и переориентировать его на Азию невозможно", — поясняет Маринченко.

То есть, по факту у "Газпрома" не такой большой выбор партнеров, которым можно продавать свой газ. Этой слабостью российской компании и оперируют покупатели.

Хотя Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком газа на мировой рынок, свои цены навязывать "Газпром" не может, соглашается Лукичева.