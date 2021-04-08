Цены на газ установили рекорд

Цены на газ в Европе достигли максимума с осени 2018 года, превысив $250 за тысячу кубометров. Об этом пишет
«Коммерсант».
Так, по данным издания, газ на нидерландском хабе TTF стоит свыше $252 за тысячу кубометров ( 20,35 за 1 МВт ч).
Эксперты отмечают, что главной причиной роста цен после завершения отопительного сезона в Европе стало активное заполнение трейдерами подземных газовых хранилищ, опустошенных холодной зимой и не менее холодной весной. С декабря по февраль из них было извлечено 69 миллиардов кубометров газа, что на 24 миллиарда больше показателей прошлого года.
Влияние на цены на «голубое топливо» оказывает и тарифы на выбросы CO2 в Европе, превышающие 43 за тонну. Из-за этого в Германии и Польше промышленные объекты активно переводятся с угля на газ.
«Газпром»
ожидает, что начавшаяся кампания по заполнению европейских хранилищ станет крупнейшей с 2011 года.
«Рамблер» писал, что на фоне суровой зимы подземные хранилища в Европе под конец сезона оказались заполнены лишь на 29,8% - это рекордно низкий уровень как минимум за последние пять лет. При этом поставки «Газпрома» в Европу по итогам первого квартала выросли на 30,7% - до 52,7 млрд кубометров газа. Объем экспорта лишь на 2,8% не дотянул до рекордного показателя 2018 года.