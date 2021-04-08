Цены на газ установили рекорд

Цены на газ в Европе достигли максимума с осени 2018 года, превысив $250 за тысячу кубометров. Об этом пишет «Коммерсант».

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Так, по данным издания, газ на нидерландском хабе TTF стоит свыше $252 за тысячу кубометров ( 20,35 за 1 МВт ч).

Эксперты отмечают, что главной причиной роста цен после завершения отопительного сезона в Европе стало активное заполнение трейдерами подземных газовых хранилищ, опустошенных холодной зимой и не менее холодной весной. С декабря по февраль из них было извлечено 69 миллиардов кубометров газа, что на 24 миллиарда больше показателей прошлого года.

Влияние на цены на «голубое топливо» оказывает и тарифы на выбросы CO2 в Европе, превышающие 43 за тонну. Из-за этого в Германии и Польше промышленные объекты активно переводятся с угля на газ.

«Газпром» ожидает, что начавшаяся кампания по заполнению европейских хранилищ станет крупнейшей с 2011 года.