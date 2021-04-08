В МВФ отметили быстрое восстановление мировой экономики

Мировая экономика после кризиса, вызванного коронавирусом, восстанавливается быстрее, чем это ожидалось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике, которое было распространено по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

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"Глобальная экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось [на предыдущем заседании МВФК] в прошлом октябре, благодаря беспрецедентному политическому ответу и быстрому прогрессу в разработке вакцин", - говорится в документе.

В то же время подчеркивается, что перспективы восстановления крайне неопределенны и неровны.