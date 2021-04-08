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В МВФ констатировали быстрое восстановление мировой экономики

Газета.Ruиещё 5
2 часа назад
Мировая экономика после кризиса, вызванного коронавирусом, восстанавливается быстрее, чем это ожидалось. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике, которое было распространено по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).
В МВФ отметили быстрое восстановление мировой экономики
Фото: ReutersReuters
"Глобальная экономика восстанавливается после кризиса быстрее, чем ожидалось [на предыдущем заседании МВФК] в прошлом октябре, благодаря беспрецедентному политическому ответу и быстрому прогрессу в разработке вакцин", - говорится в документе.
В то же время подчеркивается, что перспективы восстановления крайне неопределенны и неровны.
Ранее в G20 заявили, что глобальная экономическая ситуация улучшается, тем не менее, это происходит медленно из-за неравномерности экономического развития между странами. В организации это связывают с началом вакцинации и политикой, которая направлена на поддержку экономики. В мире коронавирусом заразились 133 миллиона человек, погибли 2,9 миллиона пациентов.
Экономика,Международный валютный фонд,ИТАР-ТАСС,
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