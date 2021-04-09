В крупных городах снизилось число экскурсионных компаний

Общее количество компаний, занимающихся организацией городских экскурсий, в городах-миллионниках РФ снизилось на 7% с марта 2020 по март 2021 года, следует из статистических данных картографического сервиса 2ГИС (входит в экосистему "Сбера" ), которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Фото: © РИА Новости. Максим Богодвид © РИА Новости. Максим Богодвид

Всего на 1 марта 2021 года, согласно данным сервиса, в городах-миллионниках России насчитывалось 947 компаний категории "организация экскурсий по городу". На 1 марта 2020 года их было 1020, на 1 марта 2019 года — 1048, а на 1 марта 2018 года — 1052.

Таким образом, за три года число компаний сократилось на 10%, причем за последний "ковидный" год – самыми быстрыми темпами. В марте 2021 года снижение продолжилось — до 926 на 1 апреля.

При этом в некоторых городах количество экскурсионных компаний росло, вопреки общей тенденции. Самое значительное увеличение за год наблюдалось в Санкт-Петербурге — на 16%, а за три года рост составил 23%. Всего на 1 апреля 2021 года в городе работало 240 организаций этой категории. По этому показателю Петербург в разы опережает Москву, где в апреле было зарегистрировано всего 98 таких компаний. За год их число в Москве снизилось на 12%.