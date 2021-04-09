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Россия задействует ВТО для борьбы с углеродным налогом ЕС

Лера Букина
1 час назад
Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации», который является своего рода think tank («мозговым центром») в системе Минэкономразвития, впервые утвердил стратегию центра. Об этом пишет РБК со ссылкой на Минэкономразвития.
Россия задействует ВТО в борьбе с налогом ЕС
Фото: ReutersReuters
Документ, одобренный 1 апреля, постулирует кризис глобальной системы торговых отношений и необходимость реакции со стороны России на технологическую модернизацию экономик Запада.
В Минэкономразвития указали, что новая стратегия центра учтет климатическую повестку зарубежных стран, несущую риски для экономики России.
Как уточнил представитель центра, сейчас Центр экспертизы ВТО рассматривает предложения в отношении так называемой «зеленой» сделки Евросоюза и климатической политики других стран.
В организации считают, что крупные экономики, включая ЕС, планируют использовать борьбу с изменениями климата как предлог для масштабной технологической экономической перестройки.
«Зеленый» курс ЕС сократит спрос на традиционную продукцию российского экспорта, в частности, ископаемые энергоресурсы, считает представитель Центра экспертизы ВТО.
В числе «зеленых» инициатив ЕС – введение трансграничного углеродного налога – пошлины на импортируемую продукцию с большим углеродным следом. По подсчетам экспертов KPMG, данный налог может обойтись поставщикам РФ в 33 млрд в 2025–2030 годах.
«Некоторые инструменты, которые могут быть использованы Евросоюзом, сомнительны с точки зрения правил ВТО. В этом контексте ВТО становится для России действенным рычагом, который позволит влиять на параметры и темпы европейского «зеленого» курса. Минэкономразвития России сейчас ведет активную работу в этом направлении», — цитирует РБК представителя Центра экспертизы ВТО.
Российская сторона будет стремиться обеспечить продолжение экспорта в Европу энергоносителей, «хотя озабоченность будет нарастать в связи с тем, что нужно какие-то альтернативы искать», полагает директор Института торговой политики ВШЭ Александр Данильцев, который участвовал в разработке стратегии Центра ВТО.
В числе приоритетных направлений Центра – урегулирование торговых споров, создание новых правил международной торговли, торговая и политическая поддержка перспективных секторов российской экономики, продвижение международных интересов РФ при углублении кризиса ВТО.
Ранее «Рамблер» сообщал, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил об опасности «углеродного налога» ЕС.
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