России отказали в возможности повторить нефтяной рекорд

Добыча нефти и конденсата в России может уже не повторить рекорд 2019 года из-за высоких налогов и истощения месторождений, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года, разработанный Минэнерго

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В 2019 году данный показатель составил 561 млн тонн.

Согласно прогнозам, к 2029 году добыча увеличится до 554 млн тонн, а затем сократится на 18%, до 471 млн в 2035 году.

Ожидается, что пик добычи будет обеспечен выходом месторождений с действующими льготами по НДПИ на максимальный уровень производства.

Проект генсхемы внесен в кабмин, его могут рассмотреть 22 апреля.

В проекте расписан ряд основных сценариев динамики добычи при условии, что действующая сегодня сделка ОПЕК+ будет завершена в 2022 году. Под всеми сценариями подразумевается поэтапное сокращение добычи после пика в 2027–2029 годах, хотя в ряде сценариев пик случается раньше.

Так, «благоприятный» сценарий подразумевает переход месторождения из текущей фискальной системы на налог на дополнительный доход (НДД) после 2024 года.

В умеренно благоприятном сценарии запасы также оцениваются по проектным документам, однако с учетом их рентабельности в действующей налоговой системе.

Инерционный сценарий, считающийся наиболее ожидаемым, подразумевает более консервативную оценку запасов.

В проекте указан и так называемый индикативный сценарий, позволяющий добиться стабилизации добычи нефти на уровне 2019 года.

Стоит заметить, что для всех сценариев, кроме индикативного, характерно увеличение производства газового конденсата — с 36 млн до 57 млн тонн к 2035 году — на фоне роста добычи газа и ввода новых СПГ-проектов.