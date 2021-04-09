Курс доллара: что бьет по рублю и когда это закончится

Специалист по экономическим прогнозам Газпромбанка Дарья Меньших назвала временным нынешний обвал рубля: по ее расчетам, курс доллара вернется в диапазон 74-76 рублей и останется там до конца года. Об этом пишет «Российская газета».
К скачку доллара выше 77 рублей и евро - выше 91 рубля привела неисчезающая санкционная угроза и обострение в Донбассе, считают опрошенные изданием эксперты.
«РГ» отмечает, что геополитика свела на нет позитивное влияние на рубль сильных макропоказателей - низкого госдолга, приемлемого дефицита бюджета, больших золотовалютных резервов и других факторов.
Ведущий эксперт СовкомбанкаМихаил Васильев считает, что главной проблемой для рубля стали даже не разговоры о санкциях, а глобальное укрепление доллара. Инвесторы ожидают быстрого восстановления экономики США благодаря вакцинации и программам господддержки, поэтому доллар укрепился и с развивающихся рынков начал уходить капитал.
Замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов добавил, что из-за обвала рубля растет себестоимость производства автомобильного топлива и увеличиваются оптовые цены на бензин.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 8 апреля курс доллара снизился на 23,5 копейки и достиг 76,75 рубля. Евро потерял 4,5 копейки и стоил 91,35 рубля.