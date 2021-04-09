Курс доллара: что бьет по рублю и когда это закончится

К скачку доллара выше 77 рублей и евро - выше 91 рубля привела неисчезающая санкционная угроза и обострение в Донбассе, считают опрошенные изданием эксперты.

«РГ» отмечает, что геополитика свела на нет позитивное влияние на рубль сильных макропоказателей - низкого госдолга, приемлемого дефицита бюджета, больших золотовалютных резервов и других факторов.