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Курс доллара: что бьет по рублю и когда это закончится

Елена Прошина
2 часа назад
Специалист по экономическим прогнозам Газпромбанка Дарья Меньших назвала временным нынешний обвал рубля: по ее расчетам, курс доллара вернется в диапазон 74-76 рублей и останется там до конца года. Об этом пишет «Российская газета».
Курс доллара: что бьет по рублю и когда это закончится
Фото: ТАССТАСС
К скачку доллара выше 77 рублей и евро - выше 91 рубля привела неисчезающая санкционная угроза и обострение в Донбассе, считают опрошенные изданием эксперты.
«РГ» отмечает, что геополитика свела на нет позитивное влияние на рубль сильных макропоказателей - низкого госдолга, приемлемого дефицита бюджета, больших золотовалютных резервов и других факторов.
Ведущий эксперт Совкомбанка Михаил Васильев считает, что главной проблемой для рубля стали даже не разговоры о санкциях, а глобальное укрепление доллара. Инвесторы ожидают быстрого восстановления экономики США благодаря вакцинации и программам господддержки, поэтому доллар укрепился и с развивающихся рынков начал уходить капитал.
Замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов добавил, что из-за обвала рубля растет себестоимость производства автомобильного топлива и увеличиваются оптовые цены на бензин.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 8 апреля курс доллара снизился на 23,5 копейки и достиг 76,75 рубля. Евро потерял 4,5 копейки и стоил 91,35 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Михаил Васильев,Александр Фролов,Совкомбанк,Газпромбанк,Московская биржа,"Российская газета",
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